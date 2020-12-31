Ünlü Yahudi’nin milyonluk serveti mahkemelik oldu, Türk Yahudileri’nin lideri İbrahimzadeh dolandırıcılıkla suçlanıyor

Cihat Arpacık

2019’da hayatını kaybeden yardımsever işadamı İsak Pinhas’ın geride kalan serveti adliyelik oldu.

İsrail’e yerleşen Pinhas, Türkiye’deki bankalara kalan tüm parasını İsrail’e götürmeye çalışsa da başarılı olamamıştı.

Üstelik ömrünün son demlerinde, alzaymır hastalığıyla boğuşuyordu.

Türkiye’deki Musevi Cemaati, Pinhas’ın parasını İsrail’e transfer edemediğini öğrenmişti.

Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Başkanı İshak İbrahimzadeh ile vakıf gönüllüsü Rachel Şeli Gaon, 2018’de İsrail’e giderek Pinhas ailesini ziyaret etti.

Türkiye Musevi Cemaati Başkanı olarak anılan İbrahimzadeh, Pinhas’tan Türkiye’deki servetini kendilerine faizli bir şekilde borç vermesini isteyerek, “Türk bankaları ne kadar faiz veriyorsa biz de o faizi vereceğiz. Ödemeleri aylık yapacağız” sözü de verdi.

Son kuruşuna kadar aldılar

Türkiye bankalarında kalan para, Pinhas tarafından son kuruşuna kadar “Türkiye Hahambaşılığı Vakfı” ismiyle açılan banka hesabına transfer edildi.

Transfer işlemi 5 seferde yapıldı. Söz konusu banka hesabına 5 Şubat 2018’de 1 milyon, 18 Haziran 2018’de 2 milyon, 10 Temmuz 2018’de 4 milyon 590 bin, 08 Ağustos 2018’de 4 milyon 422 bin lira gönderildi.

Pinhas’ın Hahambaşılığa gönderdiği toplam meblağ ise 16 milyon 759 bin 298 lira.

Faiz ödemeleri elden yapıldı, 10 ay sonra kesildi

Para, vakıf hesabına ulaştıktan sonra iki şüpheli her ay İsrail’e giderek borcun faizini elden ödemeye başladı.

Ancak Pinhas’a göre ödemeler taahhüt edilenin altındaydı.

Pinhas ailesinin İsrail’deki avukatları, müvekkillerine 10 ay boyunca 10 bin dolar ödendiğini, bunun anlaşılan faiz oranının altında olduğunu belirtiyor.

Bu süre içinde, zaten hasta olan İsak Pinhas da hayatını kaybetti. Pinhas ölünce Hahambaşılığı Vakfı’nın ödemeleri hayatta kalan eşi Fortüne Pinhas’a yapması gerekiyordu. Ancak bu ödemeler hiçbir sebep gösterilmeden kesildi.

Parasını noter kanalıyla geri istedi, vakıf ”Hesap numarası bizim değil” dedi

Fortuna Pinhas, hemen bir avukata başvurdu. Avukat, 2 Nisan 2020’de noter aracılığıyla Türkiye Hahambaşılığı Vakfı’na bir ihtarname gönderdi ve paranın tamamının geri ödenmesini istedi.

Bu ihtarnameye cevap ise 2 gün sonra verildi. Vakıf cevabında, söz konusu banka hesaplarının kendilerine ait olmadığını öne sürüyor ve herhangi bir para transferinden haberlerinin olmadığını belirtiyordu.

Cevapta, vakfın gerçek veya tüzel kişilerden para temin ederek faizle geri ödemesinin hukuken mümkün olmadığı da aktarıldı.

Pinhas’ın avukatı Hahambaşılığı Vakfı’na bu kez telefonla ulaşmaya çalıştı. Yetkililer avukata, “Bu durumu kendi içimizde bu durumu bir değerlendirelim” diye cevap verdi.

Bir süre sonra ise “Yardımcı olamayacakları” yönünde bir cevap verildi.

İsrail’de dava açıldı, İstanbul’da suç duyurusu yapıldı

Pinhas’ın avukatı, bütün bu yaşananları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na taşıyarak, Türkiye Hahambaşılığı Vakfı, İshak Pinhas ve Rachel Rachel Şeli Gaon’dan şikayetçi oldu.

Savcılığa verilen dilekçede 90 yaşındaki eş Pinhas’a “İsrail’de yeterince paran var, buradaki parayı unut” dendiği belirtilerek, “Şüpheliler, müvekkilimizin sessiz kalacağını ummuş, yaşından ve yalnızlığından dolayı da kolay hedef olarak görmüşlerdir. Söz konusu çelişkili ifadeler ve hareketleri olayı örtbas etmeye çalıştıklarını da göstermektedir” ifadeleri yer aldı.

Dilekçede, şüphelilerin, yaşlı Pinhas’ı kolay aldatılabilecek, kandırılabilecek bir hedef olarak gördükleri öne sürülerek unlar söylendi:

”İleri yaşından ve hiç çocuğunun olmamasından dolayı da herhangi bir şekilde paranın peşine düşüleceğini düşünmemişlerdir. Müvekkilimizin iyi niyetinden faydalanmaya çalışmışlardır. Şüphelilerin, Müvekkilimizin yaşından, eşinin ayırt etme gücünün yokluğundan, zor şartlar içerisinde bulunmasından ve dini inanç ve duygularını istismar etmek suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri izahtan varestedir.”

Pinhas’ın avukatının İsrail’de açtığı davaya konu dilekçede ise ”Davacının dolandırılması, davalıların her biri buna el vermeseydi mümkün olmayacaktı. Davalılar birlikte, kasıtlı olarak davacının gerekli para transferi belgelerini imzalamasını sağlamak üzere onun güvenini kazanmayı başarmışlardır” ifadeleri yer aldı.

İbrahimzadeh: Borç değil bağış

İbrahimzadeh, Pinhas’ın bu parayı vakfa “bağışladığını” iddasında.

10 ay boyunca Pinhas’a yaptığı ödemeleri kendi cebinden verdiğini iddia eden İbrahimzadeh, bu parayı Pinhas’a hayatını geçindirmesi amacıyla sağladığını söylüyor.

Ancak avukatlar aynı görüşte değil.

Paranın faizli borç olarak verildiğini vurgulayan avukatlar, banka hesaplarında tüm paranın kuruşu kuruşuna transfer edilmiş olmasının bunun bir bağış olamayacağını gösterdiğini belirtiyor.

Independent Turkce