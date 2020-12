SAHA İstanbul Başkanı Bayraktar: Savunma sanayisindeki yerlilik oranı yüzde 20’lerden 70’lere ulaştı

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, savunma sanayisindeki yerlilik oranının son 20 yılda Milli Teknoloji Hamlesi’nin de katkısıyla yüzde 20’lerden yüzde 70’lere ulaştığını söyledi. Uğur Aslanhan Türkiye’nin en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, AA muhabirine, Türkiye’nin savunma sanayisinin 2020’yi nasıl geçirdiği ve 2021’e dair beklentilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu yılın Kovid-19 salgını nedeniyle Türkiye’de tüm sektörler için oldukça zor olduğunu dile getiren Bayraktar, Kovid-19 nedeniyle savunma ve havacılık sanayisinde zaman zaman yavaşlamalar yaşansa da yoğun ve aktif bir yıl geçirildiğini bildirdi. Bayraktar, 2020’de Türkiye açısından askeri operasyonların yoğun yaşandığını kaydederek, “Libya’da, İdlib’de düzenlenen Bahar Kalkanı harekatında ve Azerbaycan’ın Ermenistan tarafından yaklaşık 30 yıldır süren Karabağ işgalini sonlandırdığı Tek Vatan Harekatı’nda Türk savunma sanayisinin milli ve özgün olarak geliştirdiği yüksek teknolojiye sahip sistemler oyun değiştirici bir etki yaptı.” diye konuştu. Bayraktar TB2’nin İdlib ve Karabağ’da etkin kullanımının harp doktrinlerinde değişimlere sebebiyet veren bir milat olduğunu vurgulayan Bayraktar, İdlib’de ilk kez sürü olarak filolar halinde uçan Bayraktar TB2 SİHA’ların, insansız hava araçlarının ilk defa harp sahasında birincil unsur olarak kullanılmasına ve konvansiyonel harp stratejilerinde köklü bir değişim sürecinin başlamasına öncülük ettiğini anlattı. Bayraktar, dünyanın bu gelişmeleri çok yakından takip ettiğini kaydederek, “Özellikle dünya genelinde etkili olan yayın mecraları Türkiye’nin bu alandaki gelişmesini yayınladıkları haberler ve detaylı analizlerle anlamaya çalıştı. Artık muharebe sahasında geleneksel harp ekipmanlarının sayısal üstünlüğünün yerini yüksek teknolojinin aldığını ve sahada çok daha etkin olarak kullanıldığını dünya tüm bu operasyonlarda gördü.” ifadelerini kullandı. “Savunma ve havacılık sanayisi her yıl ihracatını yüzde 14 artırıyor”

Haluk Bayraktar, savunma ve havacılık sanayisinin bir yandan Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşılarken öte yandan her yıl reel olarak yüzde 14 civarında bir artışla ihracat gerçekleştirdiğini söyledi. Bu yıl salgının etkisiyle ihracatta bir dönem yavaşlama olsa da özellikle son çeyrekte sektörün performansının ciddi yükseliş gösterdiğini dile getiren Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunda da en büyük etken olarak Türk savunma sanayi ürünlerinin son dönemde muharebe sahasında kendisini ispatlaması ve bu sayede karar vericilerin odak noktası haline gelmesini gösterebiliriz. Bu nedenle pandemiye rağmen yıl içinde birçok ülkeden askeri heyetler firmalarımıza adeta akın etti. Yaşanan bu gelişmelerin ışığında sektör olarak yakaladığımız bu ivmenin önümüzdeki yıl daha da yukarı çıkacağına inanıyoruz.” SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, Milli Teknoloji Hamlesi’nin 2021’de izleyeceği yola değinerek, son yıllarda meyvelerini vermeye başlayan bu çalışmalara gelecek yıl da devam edeceklerini vurguladı. Son 20 yılda Türkiye’nin savunma sanayisindeki yerlilik oranının yüzde 20’lerden yüzde 70’lere ulaştığı bilgisini veren Bayraktar, şu açıklamalarda bulundu: “Savunma ve havacılık sanayisi bugün geldiği noktada yurt dışından ithal edilen pek çok ürün ve sistemi üretebilecek potansiyele, yeteneğe ve insan kaynağına sahip olduğunu kanıtladı. Kendi ihtiyaçlarımızı yerli ve milli kaynaklarla temin etmenin yanı sıra teknoloji geliştiren ve ihraç eden bir konumu hedeflemeliyiz. Dünyada İHA ve SİHA’larda yakaladığımız öncü konumu farklı ürün ve sistemlerde de yakalamanın bir sonraki adımımız olması gerektiğine inanıyoruz. Türkiye savunma ve havacılık sanayiinde dünyada yaşanan paradigma değişikliklerine eş zamanlı olarak uyum sağlayabilecek ve hızla bu değişikliklere entegre olabilecek bir sanayi gücüne sahip.” “9 Nisan’a kadar sürecek sanal fuarımız Milli Teknoloji Hamlesi’ne katkı sağlayacak”

Haluk Bayraktar, SAHA İstanbul’un 2020’yi nasıl geçirdiğine değinerek, 9-13 Kasım’da İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlemeyi planladıkları SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nı 10-13 Kasım 2021’e ertelediklerini söyledi. Ancak bu fuarla koordineli olarak icra etmeyi planladıkları SAHA EXPO Sanal Fuarı’nı yerli bir uygulamayla hayata geçirdiklerini anımsatan Bayraktar, etkinliğin 9 Kasım’da 288 firma ve kurumun katılımıyla başladığını hatırlattı. Bayraktar, 9 Nisan 2021’e kadar 5 ay süreyle devam edecek fuara katılımların sürdüğünü belirterek, 7 gün 24 saat açık olan fuarda 102 katılımcının 528 adet 3 boyutlu modeli gerçeğe en yakın haliyle fuarda ziyaretçilerle buluştuğunu bildirdi. Bayraktar, 47 bin 651 ziyaretçinin kayıt yaparak gezdiğini, video konferans yöntemiyle 20 bin 46 B2B iş görüşmesinin gerçekleştirildiğini, bu görüşmelerin Milli Teknoloji Hamlesi’ne katkı sağlayacağını ve savunma sanayisi adına ciddi iş birlikteliklerinin doğacağını anlattı. Bu yıl 700’e yakın etkinlik, faaliyet ve toplantı gerçekleştirdiklerini, projeleri hayata geçirdiklerini ve konsorsiyumlar kurduklarını aktaran Bayraktar, şu bilgileri verdi: “Bu konsorsiyumların yeni firmalar kurmasına öncülük ettik. Pandemi sürecine rağmen günde iki faaliyet ortalamasıyla çalıştık. Yine kısıtlamaların uygulandığı dönemlerde firmalarımızın sosyal medya üzerinden canlı yayınlarda firmalarını ve yeteneklerini tanıttıkları webinar serileri düzenledik. 24 oturumda 174 firma 40 saat canlı yayında sunum yaptı. Bu sunumlar firma firma ayrılarak ve sektörlere bölünerek SAHA İstanbul’un YouTube kanalında yayınlandı. Şu ana kadar 30 bine kişi tarafından izlendi hala da izlenmeye devam ediyor.” Bayraktar, kurdukları SAHA Akademi’nin çalışmalarından ve akademi bünyesinde TÜBİTAK TÜSSİDE iş birliğiyle gerçekleştirilen SAHA MBA programından bahsetti. Kurulan komitelerle stratejik ürünler üretilecek

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, kurdukları komitelerde önemli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, çelik, alüminyum ve titanyum malzemeler başta olmak üzere savunma sanayisinde kullanılan stratejik malzemelerin geliştirilmesi için kurulan Malzeme ve Malzeme Şekillendirme Komitesi’ni anlattı. Makine ve Diğer İmalat Ekipmanları Komitesi’nde 5 Eksen hassas CNC Kontrol Ünitesi için 11 firmanın müşterek girişimiyle MİLTEKSAN AŞ’nin kurulduğunu dile getiren Bayraktar, bu firmayla 2022’de 3 eksen, 2023’te 4 eksen, 2024’te 5 eksen yeni nesil CNC kontrol ünitesi üretiminin gerçekleştirileceğini söyledi. Bayraktar, savunma sanayisinin ihtiyaçlarına uygun vidalı mil ve somun üretilmesinin amaçlandığını kaydederek, Yazılım Otomasyon ve Dijital Dönüşüm Komitesi’nin üretim tesislerinin ve akıllı üretim ekipmanlarının siber saldırılardan korunması için çalışmalar yürüttüğünü, yapay zeka yazılımları ve bunların savunma ve havacılıkta kullanılması konusunda çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Elektrik ve Elektronik Komitesi’yle savunma sanayisinin konektör ihtiyaçları ve uygun uzmanlık kolları için çalışmalar başlatıldığını dile getiren Bayraktar, “MİHENK Turkisch yapımızla Türkiye’yi Dünya Havacılık Kalite mutfağına soktuk. MİHENK ile Türkiye, Uluslararası Havacılık Kalite Grubu’na (IAQG-International Aerospace Quality Group) entegre olan 13. ülke olmuştur. MİHENK çalışmaları kapsamında Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK’ın Uluslararası Havacılık Kalite Grubu’ndan yerli firmaları akredite edebilme yetkisini alması üzerine çalışılıyor. Test ve Sertifikasyon Komitesi de insansız sistemler için test, geliştirme ve eğitim merkezi kurulması çalışmalarına destek veriyor” yorumunu yaptı. “2021’de en büyük gündemimizi sanal fuarımız oluşturacak”

Haluk Bayraktar, SAHA İstanbul olarak 2021’de yoğun bir çalışma takvimlerinin olacağını belirterek, en önemli gündem maddelerimizden birisinin 9 Kasım’da açılışını gerçekleştirdikleri dünyanın ilk 3 Boyutlu Sanal Savunma Sanayi Fuarı SAHA Expo’nun olacağını söyledi. Salgın nedeniyle ertelenen SAHA Expo’yu 10-13 Kasım 2021’de İstanbul Fuar Merkezi’nde fiziki olarak gerçekleştirmeyi hedeflediklerini dile getiren Bayraktar, şu bilgileri verdi: “Gelecek yıl genel kurulumuzu da icra ediyor olacağız. Yine 2021’de Ur-Ge kapsamında B2B faaliyetlerimiz olacak. Salgın koşulları izin verirse yine yurt dışı alım heyetleri ve ticaret heyetleri ile görüşme faaliyetlerimizi gerçekleştireceğiz. Her bir komite bünyesinde oluşturduğumuz Ur-Ge’lerle firmaların ihracatlarını geliştirmelerine yönelik çalışmalarımız devam edecek. Bahar döneminde yeni MBA programlarımızı başlatmış olacağız. Yine meslek içi eğitim ve kurs faaliyetlerine devam edeceğiz. Bunların dışında bu yıl Milli Havacılık Endüstrisi Platformu (MİHENK) kapsamında Avrupa Havacılık Kalite Grubu (EAQG) denetimleri de olacak.” “ABD’nin yaptırım kararı sonrası millileştirme çalışmaları hız kazanacak”

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, 2021’de yerli savunma ve havacılık konusunda ne gibi sürprizlerle karşılaşılacağına ilişkin soru üzerine şu yorumu yaptı: “Rusya’dan satın alınan S-400 hava savunma sistemi nedeniyle ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) yaptırımları kapsamında yaptırım uygulama kararı sonrası 2021’de savunma sanayi projelerinde millileştirme çalışmaları hız kazanacaktır. Geçtiğimiz seneye oranla bu yaptırımların, başta SAHA İstanbul olmak üzere tüm Türk savunma sanayi paydaşlarımızı teşvik edeceğini öngörüyoruz. Kurumlar ve firmalarımız yaptırım ve ambargo kararlarına milli ve özgün yüksek teknolojiye sahip sistem ve bileşenler geliştirmek suretiyle cevap verecektir. Geçtiğimiz senelerde yakalanan ihracat artışı başarısı ve toplam ciro artışı da katlanarak büyümeye devam edecektir.” Bayraktar, özgün ve milli ürünlerde artış sağlanırken, yerlilik oranındaki yüzdelik payın hız kazanarak artacağına kesin gözle baktıklarını vurguladı. Bununla birlikte, “Yönlendirilmiş Enerji Silahları (Lazer silahları)”, “Elektromanyetik Top”, “Roket Tahrik Sistemleri”, “İDA, İnsansız Savaş Uçağı” ve “Uzay” konularında önemli gelişmeler beklediklerini vurgulayan Bayraktar, halihazırda devam eden savunma sanayi projelerinin tamamlanmasına yönelik çalışmaların da sürdüğünü anlattı. Bayraktar, çalışmaları süren projelere ilişkin şu örnekleri verdi. “Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyaçları doğrultusunda projelendirilen LHD Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi, Yeni Tip Karakol Botu (YTKB) ve Yeni Tip Denizaltı Projesi (YTDP), TUSAŞ Hürkuş-C (Silahlı Hürkuş), Milli Muharip Uçak projesi TF-X, Türkiye’nin ilk milli turbojet helikopter motoru TEI TS1400 ile güçlendirilmiş ATAK T129 ve Gökbey çok maksatlı helikopter, Azerbaycan-Ermenistan savaşında üstün başarı göstermiş BAYKAR TB2’den elde edilen tecrübelerle geliştirilecek olan TB3 SİHA, ülkemizin taarruzi sınıftaki ilk İHA’sı Bayraktar AKINCI, Kara Konuşlu Uzaktan Elektronik Destek (ED), Elektronik Taarruz (ET) kabiliyeti kazandırılmış elektronik harp ve hava savunma sistemleri, TSK Siber Savunma Merkezi, SSB yönetimi ve kontrolündeki Türk Savunma Sanayii projeleri olarak öne çıkıyor.” AA