Rus uzman, Karabağ anlaşmasının en zor meselesinin ne olduğunu söyledi

Rusya Bilimler Akademisi Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Sovyet Sonrası Araştırmaları Merkezi’nde kıdemli araştırmacı olan Stanislav Pritçin, Rusya Dışişleri Konseyi tarafından düzenlenen bir yuvarlak masa toplantısında en zor olanın Dağlık Karabağ’ın statüsünün düzenlenmesinin olacağını söyledi.

“Ateşkesle ilgili açıklama Karabağ’ın statüsü hakkında hiçbir şey söylemiyor. Ve bana öyle geliyor ki bu muhtemelen sorunlu bir konu, çünkü Azerbaycan açısından (durumu) böyle kuruyor. Açıklamada statüden bahsedilmediği için otomatik olarak Azerbaycan’ın Karabağ üzerindeki kontrolünü gösteriyor. Elbette Ermenistan bunu biraz farklı yorumluyor ve Rus barış güçlerinin varlığı Dağlık Karabağ’ın Azerbaycan’dan özerkliğini güvence altına almak olarak algılıyor Pritçin, “Bu muhtemelen gelecekteki en zor mesele olacak” dedi.

Uzmana göre, Karabağ’ın statüsüyle ilgili tartışmalı an, Rus barış güçlerinin varlığı ile, bir şekilde etkisiz hale getirildi.

Pritchin, bu koşulların bölgedeki ekonomik hayatın normalleşmesi için fırsatlar yarattığına ve 30 yıldır kapalı olan sınırların hem Ermenistan-Türkiye hem de Azerbaycan-Ermenistan sınırlarını kaldıracağına inanıyor.

Pritçin, “Taraflar diyalog başlatmak için pragmatik bir yaklaşım gösterirlerse, bu Kafkasya’da gelecekteki barış için çok ciddi bir adım olacaktır” dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu