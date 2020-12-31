Medeniyetin beşiğinden davet var

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’ndan, binlerce yıldır yaşamın kesintisiz devam ettiği ve onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış, İslamiyet ve Hristiyanlık dinlerine ait önemli dini yapıların bulunduğu kadim kente davet var

Aziz FİDANCI/Diyarbakır

Vali Karaloğlu, hem inancın, hem bereketin şehri olan Diyarbakır’da çok önemli tarihi ve kültürel varlıkların yanı sıra, bir çok inanç grubuna ait dini yapıların da bulunduğunu belirterek, kültür ve inanç turizmi için çağrı yaptı.



Vali Karaloğlu: 8 bin yıldır medeniyetin kesintisiz devam ettiği bir kenttir Diyarbakır



Vali Karaloğlu’ndan Diyarbakır kültür ve inanç zenginliğini keşfe davet



Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’ndan, 8 bin yıldır yaşamın kesintisiz devam ettiği ve onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış, İslamiyet ve Hristiyanlık dinlerine ait önemli dini yapıların bulunduğu kadim kente davet var.



Vali Karaloğlu, hem inancın, hem bereketin şehri olan Diyarbakır’da çok önemli tarihi ve kültürel varlıkların yanı sıra, birçok inanca mensup dini yapıların da bulunduğunu belirterek, kültür ve inanç turizmi için çağrı yaptı.



Diyarbakır’ın 2021 yılında kültür ve inanç turizminde atağa geçeceğini ve birçok projeyi hayata geçireceklerini belirten Vali Münir Karaloğlu, Çin Seddi’nden sonra uzunluğu bakımından dünyanın ikincisi konumunda olan Diyarbakır Surları ve burçlarını onarıma aldıklarını söyledi.



Kültürel ve dini değere sahip onlarca tarihi yapının bulunduğu Diyarbakır’ın sadece Müslümanlık açısından önemli olmadığını kaydeden Vali Karaloğlu, “Hristiyanların Katolik ve Ortodoks gibi farklı mezhepleri açısından da, Süryaniler açısından da, Ermeniler açısından da, kentimizde kiliseler bulunmakta. Daha eski döneme gidersek, Roma ve Bizans döneminde Zerzevan Kalesinden, Mitraizm denen inanç olan Mitra inancına göre tapınağın da olduğu bir kenttir burası.



8 bin yıldır sulu tarım yapılıyor



Hem inançların, hem kültürlerin, hem de medeniyetlerin binlerce yıllık izlerini taşıyan Diyarbakır’ın aynı şekilde Hevsel Bahçeleri ile UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine girdiğini söyledi. Dünya Kültür Mirası içine alınan ve koruma kararı bulunan Hevsel Bahçeleri’nde 8 bin yıldır sulu tarım yapıldığını kaydeden Karaloğlu, “İlk medeniyetlerin doğduğu günden bugüne kadar kesintisiz tarım yapılmış Diyarbakır’da. 8 bin yıl önce olduğu gibi Surların eteğindeki Hevsel Bahçeleri’mizde bugün de tarım yapılıyor. Artık burası insanlığın ortak değeridir” dedi.



Vali Karaloğlu, Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen Zülkarneyn ve Elyas peygamberlerin kabirlerinin de Diyarbakır’da olduğunu belirterek, “Diyarbakır bir peygamberler şehri aslında. Yani iki peygamberin aynı tepe üzerinde medfun bulunan aynı mekanda aynı anda kabrini ziyaret edebileceğiniz dünyada başka örneği var mıdır ben bilmiyorum, belki de yoktur. Eğil ilçemiz hem doğal güzellikleri ile hem de peygamber kabirleri ile eşsiz bir örnektir” şeklinde konuştu.



33 medeniyetin izlerini taşıyan bir kent



Diyarbakır’da Roma, Pars, Sasani, Bizans, Selçuklu, Artuklu, Eyyübiler ve Mervanilerin de içinde olduğu 33 medeniyetin izlerini görmenin mümkün olduğunu kaydeden Vali Münir Karaloğlu, “Tarih içinde birçok medeniyetin bırakmış olduğu çok muhteşem tarihi eserler, hanlar, hamamlar, camiler, köprüler, tarihi mekanlar var. Bundan dolayıdır ki Diyarbakır kadim bir kenttir ve görülmesi gereken en önemli şehirlerden bir tanesidir” dedi.



Diyarbakır’ın Cumhuriyet döneminden itibaren de bölgenin en önemli kenti konumunda bulunduğunu ve çevresindeki 6-7 kentin de merkezi konumunda bulunarak, hem ticaret merkezi, hem sağlık merkezi, hem eğitim merkezi, hem de kültür merkezi olduğunu söyledi.



Her geçen gün büyüyen ve gelişen Diyarbakır’da alt yapı, tarım sektörü ve turizm sektörünün gelişmesi noktasında çok önemli yatırımların olduğunu belirten Vali Karaloğlu şunları söyledi: “Aynı şekilde istihdamı geliştirici önemli yatırımlar var. Tekstil ve konfesiyon sektöründe Diyarbakır’ı yeni bir üs haline getirmek için Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgemiz var. Şu anda alt yapıları bitti, fabrikalar yapılıyor.”



Diyarbakır yakın bir zamanda hem tekstil hem de hazır giyim sektöründe 10 bin kişinin istihdam edileceği bir merkeze dönüşüyor.



Hedefimiz pamuk üretiminde Türkiye birincisi olmak



Yine Diyarbakır’ın tarım üssü olması konusunda da önemli projelerin olduğunu kaydeden Vali Karaloğlu, “Devlet Su İşleri tarafından halen devam eden birçok sulama projesi var. Bittiğinde Diyarbakır’da ekonomik olarak sulanabilir tüm arazileri su ile buluşturacak Silvan Projesi var. Projenin ana gövdesi bitmek üzere ama tüneller, sulama kanalları çalışmaları devam ediyor.



Silvan Projesi bittiğinde, Diyarbakır pamuk üretiminde Türkiye’de bir numaraya yükselmiş olacak. Kurmuş olduğumuz tekstil sektörünün ham maddesini buradaki tarlalardan alıp işleyeceğiz.”



Diyarbakır’da, karayolu, demiryolu ve hava yolu ulaşımını sağlayacak çok önemli projelerin de halen sürmekte olduğunu ifade eden Vali Karaloğlu, “Türkiye’nin doğusunda, Ankara’nın doğusunda en büyük havaalanı şu anda Diyarbakır’da. Aynı şekilde demiryolu ve karayolu projelerimizin alt yapı çalışmaları da devam etmekte. Bütün bu altyapılar bittiğinde Diyarbakır zaten coğrafi olarak tarihten getirmiş olduğu bu merkezi şehir konumunu çok daha güçlendirmiş olacak” dedi.

Mezopotamya’nın altın üçgeni

Yukarı “Mezopotamya’nın altın üçgeni” dediğimiz Diyarbakır-Şanlıurfa-Mardin’i kültür ve inanç turizmi noktasında daha iyi yerlere getirebilmek için yeni bir çalışma başlattık. Bunun için tanıtım ajansları, firmalar, sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları ile toplantılar yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Hayata geçirdiğimiz “Mezopotamya’nın altın üçgeni” projesi kapsamında, hem kentimiz hem de çevremizdeki kentler turizmde hak ettiği değere sahip olacaklar” şeklinde konuştu.

https://www.milliyet.com.tr/gundem/medeniyetin-besiginden-davet-var-6394433