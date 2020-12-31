“Kuzu postuna bürünmüş kurt” – Ermenistan Kamu Radyosu

Türk medyasında İsrail’le uzlaşma haberleri “kuzu postuna bürünmüş kurt” gibi

The Jerusalem Post, son haftalarda, İsrail ile ilişkilerin normalleşmesiyle ilgili Türk medyasında çıkan haberleri ” kuzu postuna bürünmüş kurta” benzetti.

Türkiye, uzlaşma konuşmalarının Batı medyasında yer bulduğunun farkında olarak, Ankara’yı barışçıl ve dengeli göstermeye çalışmaktadır.

İlişkileri bozan, “Hamas teröristlerini meşru bir hükümet olarak tanıyan ve İsrail’i Nazi Almanyası ile karşılaştıran” İktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi’dir (AKP).

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ve Avrupa Birliği tarafından terörist olarak tanınan ve başına 5 milyon dolar konmuş olan Hamas’ın, Türkiye’deki siyasi büro başkanı İsmail Haniya’yı geçtiğimiz yıl iki kez kabul etti.

ABD, Hamas temsilcisinin Türkiye’ye yaptığı son ziyaret ve Erdoğan ile görüşmesi nedeniyle güçlü Türk liderini kınayan ender bir bildiri yayınladı.

Mayıs 2018’de Erdoğan, İsrail askerlerinin eylemlerini Nazi Almanya’sının II. Dünya Savaşı sırasında Yahudilere yönelik muamelesiyle karşılaştırdı.

Türk medyası tarafından bildirilen uzlaşmanın, üç ana ayağa dayandığını söyleyen gazete, bunlardan ilkinin, Türkiye’nin, eski büyükelçisini geri çağırdıktan iki yıl sonra Tel Aviv’e Yahudi karşıtı bir büyükelçinin atanmasıyla ilgili açıklamalarına atıfta bulunmaktadır.

İkincisi, Ankara, İsrail’in Yunanistan, Kıbrıs ve BAE ile bağlarını koparmasını ve enerji konusunda tamamen Türkiye’ye bağımlı olmasını beklemektedir ve üçüncüsü, Ankara, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun bir sonraki seçimi kaybetmesini istemektedir.

“Uzlaşma ile ilgili sunulan tüm bilgiler, İsrail’i tecrit etmek, İsrail egemenliğini baltalamak, Hamas teröristlerini desteklemek ve İsrail’i Türkiye’ye bağımlı olmaya zorlamak amacına yöneliktir.

Bu şartlar altında, İsrail’in bu konuya büyük ilgi göstermesi şaşırtıcı değil”,- denmektedir makalede

Ermenistan Kamu Radyosu