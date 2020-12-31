Ermenistan’da Türk ürünleri tedariğine ilişkin yasak yürürlüğe girdi

Ermenistan’ın Türk ürünleri alımını altı ay için yasaklama kararı yürürlüğe girdi. Söz konusu karar, Türkiye’nin Karabağ’da yaşananlara müdahalesi gerekçesi ile alınmıştı.

Ermenistan hükümeti, “Türk ürünlerinin ülkeye girişinin yasaklanması, her şeyden önce güvenlik nedeniyle, Türkiye’nin Karabağ’da yaşananlardaki rolü sebebiyle alınmış bir karardır” denildi.

Şimdilik altı ay sürecek olan söz konusu yasak, Ermenistan hükümetine göre ‘ürünlerin ithalatı ile muhtemel tehlikelerin düşman ülkeden Ermenistan’a sızmasının önünü kesecek.’

Karabağ’da eylül sonunda başlayan şiddetli çatışmalar boyunca Türkiye açık bir biçimde Azerbaycan’ın yanında yer almıştı.

Son yıllarda görülenlerin en şiddetlisi olan çatışmalar, Ermenistan’ın Karabağ’da kontrol ettiği bazı bölgeleri Azerbaycan’a bırakmasını içeren anlaşma ile kasım ayında sona erdi. Karabağ’daki tarafların anlaşmasında Rusya arabuluculuk rolü üstlenmişti.

Sputnik Türkiye