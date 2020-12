Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ermenistan’a uyarı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar aracılığıyla Azerbaycan’daki Türk askerlerine seslenirken, Ermenistan’a “Ateşkesi ihlal edecek davranışların içerisine giren Ermenistan güçlerine bir an önce bu yanlıştan dönmelerini tavsiye ediyorum” diye uyarıda bulundu. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile sınır birliklerindeki inceleme ve denetlemelerinin ardından gece Azerbaycan’a gitti. Haydar Aliyev Havalimanı’nda Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar ve Komutanlar, Azerbaycan EDOK Komutanlığına geçerek burada düzenlenen askeri törene katıldı. Akar, törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı aradı. Erdoğan, Akar’ın telefonundan Türk askerlerine şöyle seslendi: “Sizin oradaki mevcudiyetiniz ülkelerimiz arasındaki ilişkinin geldiği noktayı gösteren onur nişanesidir. Türkiye olarak askeri zaferini diplomatik başarıyla taçlandırmakta olan Azerbaycan’ın mücadelesini sahada ve tüm uluslararası platformlarda destekliyoruz. Azerbaycan ve Ermenistan arasında varılan ateşkesin uygulanmasını takip için bölgede görev yapacak siz değerli askerlerimize başarılar diliyorum. Ateşkesi izlemek üzere kurulacak merkezin bir an önce faaliyete geçmesini temenni ediyorum. Silahların namlularındaki dumanlar dağılmamışken, ateşkesi ihlal edecek davranışların içerisine giren Ermenistan güçlerine bir an önce bu yanlıştan dönmelerini tavsiye ediyorum. Mazisi şan ve şerefle dolu Türk ordusu asırlardır olduğu gibi bugün de üç kıta yedi iklimde gerektiğinde canını özellikle ortaya koyacak, davasına hizmet etmeyi sürdürecektir. Türk askeri ölürsem şehit kalırsam gazi inancı ile ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında en başta da Azerbaycan’da kendisine verilen görevi eksiksiz yerine getirecektir. Suriye’den Libya’ya Somali’den Kosova’ya Afganistan’dan Katar’a kadar pek çok yerde barışın, huzurun, istikrarın korunması için mücadele eden tüm askerlerimize başarılar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Azerbaycan’daki siz değerli askerlerimize bir kez daha en kalbi selamlarımı sunuyor, yeni yılınızı tebrik ediyorum.” Cumhuriyet Gazetesi