Bursa Koza Han’daki inşaat tepkiler nedeniyle durduruldu

Bursa’da UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Koza Han’ın avlusuna yapılan kesme taş döşeme inşaatı gelen tepkiler üzerine durduruldu. Mimar Seda Özen Bilgili, sökülen taşların da Han’ın özgün taşları olmadığını belirtirken belediyeye tarihi yapının korunması çağrısında bulundu.

Pelin Akdemir

BURSA – Osmanlı’nın ilk başkenti olan Bursa’da 529 yıllık tarihe sahip Koza Han’ın avlusunda yapılan kesme taş döşeme inşaatı tepkiler üzerine durduruldu. 15. yüzyılda Sultan II. Beyazıd tarafından yaptırılan ve 2014 yılında UNESCO Tarihi Kültür Miras Listesi’ne alınan Koza Han’da Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından zemin iyileştirme çalışmaları kapsamında avlusuna kesme taş döşenmeye başlanmıştı.

‘GRANİT KÜP TAŞLAR DA BURANIN ÖZGÜN DÖŞEMESİ DEĞİL’

Koza Han’ın avlusundaki mevcut taşların da tarihi olmadığını söyleyen Mimar Seda Özen Bilgili, “Granit küp taşlar da buranın özgün döşemesi değil. İnsanlar o taşları da 600 yıllık sanıyor. Dünya Mirası Listesi’nde yer alan bir yer. Kaldırımların dikkatli düzenlenmesi gerekiyor. Bunun için kurulan kurumların kağıt üstünde kalmaması lazım” dedi.

Koza Han avlusuna yeni kesme taş döşeniyor. Yapılan izinli olabilir, izinli olması doğru olduğu anlamına gelmiyor. Ufak bir araştırma ile özgün döşemeye ulaştım. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden de ricam hangi ilde hangi eserde uygulama yaptıkları konusunda iki kere düşünmeleri. pic.twitter.com/72dASwvYaJ — Seda Özen Bilgili (@Seda_Ozen) December 31, 2020

‘SÖKÜLEN BETONUN NE TARİHİ NE KÜLTÜREL BİR TARAFI VAR’

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, mevcut döşemelerin iptal edilmediğini, hukuki ve teknik boyutu olmayan baskı betonun yerine farklı döşemelerin kullanılacağını aktardı. Aktaş, “Sökülen betonun ne tarihi ne de kültürel bir tarafı var. Burada yapılmış bir deneme uygulamasını, bütün Türkiye’ye yayarak, sanki burada tarih katlediliyormuş gibi bir yaklaşım var. Bitince herkes ne olduğunu görür” diye konuştu.

Bursa’da geçmiş yıllarda yapılan bazı restorasyon çalışmaları da tartışmalara neden olmuştu. 1326 yılında inşa edilen Alaeddin Bey Camii’nin girişinin PVC doğramalarla kapatılması ve camiye bakır kapı takılması, İznik ilçesindeki tarihi Orhan Camii’ne (Ayasofya) restorasyon sırasında monte edilen buzlu cam ve pimapen kapılar, Yerkapı Surları, Balibey Hanı, Bursa Kent Müzesi, İncirli Hamamı gibi tarihi yapıların restorasyon çalışması adı altında orijinal hallerinin bozularak modern yapılara dönüştürülmesi eleştirilmişti.

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