2020 yılı ekonomik açıdan nasıldı ? – Ermenistan Kamu Radyosu

2020 yılı felaket bir yıldı. Parlamento “İm Kaylı” fraksiyonunun milletvekili ekonomist Artak Manukyan, yılı böyle anlattı. Yılın başında, iş dünyasında kaydedilen olumlu göstergeler, ekonominin koronavirüsün zorluklarıyla yüzleşmesini mümkün kıldı. Eylül ayında olumlu tonlar kayboldu, en büyük felaket savaş oldu ve buna Ermenistan’daki ve dünyadaki salgının ikinci dalgası da eklendi.

“Savaş Eylül ayında başladı ve şimdi Covid’in ikinci kanalı Ermenistan’a tüm dünyaya yansıdı.”

Sputnik Armenia verdiği demeçte, “Tüm bunlardan dolayı, yılı büyük olasılıkla %8’lik bir düşüşle kapatacağız” dedi.

Bununla birlikte, hükümet yanlısı milletvekiline göre, 2008-2009’u karşılaştırırsak, %8 kötü bir gösterge değil. O yıllarda ekonomik kriz ve bunun sonucunda ortaya çıkan %14.1 ekonomik düşüş kaydedilmişti.

Manukyan, hükümetin ve hepimizin ortak çabaları sonucunda önümüzdeki yıl ekonomik felaketi atlatabileceğimize inanıyor. Ona göre bu, bütçenin öngördüğü %3,2’lik büyüme oldukça yüksek ekonomik oranıyla kanıtlanıyor.

Milletvekili, “Sermaye harcamaları için oldukça yüksek bir hedef belirlendi GSYİH %3,2’si, tarihsel olarak ve genel olarak ortalama endeksimiz %2,8 idi” dedi.

Manukyan’a göre sermaye harcamalarının planlanması ve uygulanması ekonomik büyüme oranlarını hızlandırabilir.

Ermenistan Kamu Radyosu