YENİDEN REFAH PARTİSİ’NDEN YENİ YIL AÇIKLAMASI

Yeniden Refah Partisi Bolu İl Başkanı Sadettin Baskın, yılbaşı kutlamaların yapılmasına tepki göstererek, “Müslümanlar ile hiçbir alakası olmayan Hristiyanların Noel Bayramı’nın kutlanması, onlara benzercesine partiler düzenlenmesi ve alkol tüketilmesi Müslümanlar için çok elzem bir durumdur” dedi.“HRİSTİYANLARA BENZEME ARZUMUZU ANLAMIYORUM” 2020 yılında çok sayıda felaket yaşandığına dikkat çeken Baskın, “2020 yılı içerisinde birçok felaketi yaşadık ve felaketlerin eşiğinden döndük. Henüz korona denilen virüs ile boğuşmaya devam ediyoruz. Göklerin ve yerin yaratıcısı Hz. Allah biz Müslümanlara ders niteliğinde birçok hatıralar yaşattı. Bütün bunlara rağmen Müslümanlar ile hiçbir alakası olmayan Hristiyanların Noel Bayramı’nın kutlanması, onlara benzercesine partiler düzenlenmesi ve alkol tüketilmesi biz Müslümanlar için çok elzem bir durumdur. Hristiyanların, Müslümanlara ait hiçbir bayramı kutlamamalarına, bizim hiçbir gelenek ve göreneğimize göre hareket etmemelerine rağmen bizim onlara benzeme arzumuzun sebebini anlamak mümkün değildir” ifadelerini kullandı. “BU ÜLKENİN TEMEL TAŞLARI İSLAM DİNİNE GÖRE DİZAYN EDİLMELİYDİ” Sadettin Baskın, televizyon programlarının, sosyal medya araçlarının ve küresel firmaların yılbaşını kutlama konusunda insanlar üzerinde algı oluşturduğundan bahsederek, “Bununla birlikte yönetim biçimimizin de bu doğrultuda olması Müslümanları nefsine uymaya zorlamakta ve maalesef şeytanın galip gelmesine yol açmaktadır. Aslında temel eğitimden başlayarak okullarda gençlerimize kendi kültürümüzü ve kendi geleneklerimizi öğretmiş olsaydık, her gün hindi yeseler dahi yılbaşı akşamı ondan uzak duracaklardı. Dini İslam olan bir ülkenin temel taşları İslam dinine göre dizayn edilmiş olsaydı ve temelden itibaren Müslüman mahallesinde salyangoz satılmamış olsaydı bugün bunları konuşmuyor olurduk” şeklinde konuştu. “EMPERYALİST ZİHNİYETLER MÜSLÜMAN TOPLUMLARIN YAPISINI BOZUYOR” Baskın, toplumu oluşturan aile mefhumunun yok edilmek istendiğinin altını çizerek, “Ailedeki fertlerin tamamı, ekonomik ferahlığı sağlamak için gereğinden fazla çalışmak zorunda olmasaydı toplumun çekirdeği olan aile yapısı, ahlak ve maneviyatı da hayatına tatbik etme fırsatı bulabilirdik. Günümüz toplumları algı operasyonlarıyla ekonomik sıkıntılarla ve birtakım dış güçlerin içimize yerleştirmiş olduğu emperyalist zihniyetler sayesinde Müslüman toplumların yapısını bozmak için elinden gelen gayreti sarf etmekte ve maalesef yöneticilerimiz bu duruma ışık tutmaktadır. Erbakan Hocam şöyle derdi: ‘Siyonist toplumlar sizleri öyle bir yönetir ki siz zannedersiniz ki onlar size hiçbir şey yapamıyorlar, hâlbuki aslında onlar sizi içten içe kemiriyorlardır.’ Evet su yatağında akar siz toplumu neye nasıl hazırlarsanız o toplum o doğrultuda hareket eder” ifadelerini kullandı. “TOPLUMA AHLAK VE MANEVİYAT TOHUMLARI EKMEK ‘MİLLİ GÖRÜŞ’ÜN İŞİDİR” Milli Görüş’ün amacının gençlere ve topluma ahlak ve maneviyat tohumları ekmek olduğunu ifade eden Sadettin Baskın, “Milli Görüş demek önce ahlak ve maneviyat demektir. Milli Görüş demek şuurlu Müslüman demektir. Milli Görüş demek eğer bir madde size şuurunuzu kaybettiriyorsa o maddeden uzak durmayı ilke edinen bir toplum demektir. Milli Görüş demek nefsin esaretine girmek değil nefsi terbiye etmek ve nefsimize sahip olmak demektir. Aynı zamanda Milli Görüş hidayetli olmak demektir. Cenabı Rabbül Alemin’den Milli Görüş düsturuyla tüm halkımıza hidayet vermesini ve 2021 yılının tüm halkımıza hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. ” diye konuştu. https://www.koroglugazetesi.com/haber/yeniden-refah-partisinden-yeni-yil-aciklamasi.html