Vitali Balasanyan’ın gürültülü açıklamalarından ne beklenebilir ? – Ermenistan Kamu Radyosu

Artsakh-Azerbaycan savaşından sonra Artsakh, güvenlik sorununu ancak kendi başlarına ve Rus barış güçleri ve Rus liderliği ile iyi ilişkiler kurarak çözebileceklerini anlıyor.

Savaşın seyri ve teslim belgesinin imzalanması, en azından bu aşamada Artsakh’ın güvenliğinin Ermenistan’a bağlı olamayacağını kanıtlıyor. Böyle bir görüş, siyaset bilimci Alen Ğevondyan tarafından Sputnik Armenia ile yaptığı görüşmede dile getirildi.

“Öte yandan bu, Artsakh’ta siyasi gerçekliklerin değiştiğinden bahsediyor. Arayik Harutyunyan halen ülkenin cumhurbaşkanı olmasına rağmen, güvenlik konularını çok yüksek ve katı standartlar belirleyen farklı bir çerçevede ele alınıyor” dedi.

Ona göre, Balasanyan’ın Artsakh’daki kayıp bölgelerin bir kısmını geri alacağını duyurması da en yüksek standartlarından biridir, ancak askeri operasyonlar veya siyasi tartışmalar sonucunda, onları kimin desteğiyle geri alacağımızı zaman gösterecektir.

Siyaset bilimciye göre, Azerbaycan’ı hangi geleceğin beklediğini de zaman gösterecek. Senaryolar farklıdır ve gelişmeler beklenmedik olabilir.

“Azerbaycan’da Türk unsuru önemli ölçüde büyüdü. Aslında Azerbaycan’ın egemenliğiyle ilgili büyük sorunları var, yani ağabey küçük kardeşi yutuyor, bir yandan da Rus unsuru var” dedi.

Ğevondyan’a göre, Balasanyan’ın röportajında tesadüfen 9 Kasım anlaşmasının Artsakh tarafından değil, Ermenistan Cumhuriyeti’nin görevdeki Başbakanı tarafından imzalandığı söylemesi tesadüfen olmamıştır.

Ermenistan Kamu Radyosu