Terter’de Skandal Harita!

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Ermeni işgalinden kurtarılan Terter’deki bir karakolda bulunan skandal haritada; Türkiye’nin doğusu, Azerbaycan’nın güney toprakları, Suriye, Irak ve İran’ın kuzeyi Ermenistan toprakları gibi gösterildi.

Cihat İNCESU-PUSULA

Azerbaycan’ın Ermenistan’a karşı Dağlık Karabağ’da yürüttüğü operasyon, 10 Kasım’da Azerbaycan’ın zaferi ile sonuçlandı. Zaferin ardından Ermenilerin, işgalden kurtarılan arazilere ilişkin yıllardır yaptıkları planlar da ortaya çıkmaya başladı.

İşgalden kurtarılan Terter’in Sugovuşan köyünde Ermeni dilinde yazılmış kitabın içinde ilginç bir harita bulundu. Söz konusu haritada, Türkiye’nin doğudaki Iğdır, Kars, Van, Erzurum, Ağrı, Şırnak, Hakkari, Gaziantep, Diyarbakır şehirleri “Büyük Ermenistan” toprakları gibi gösteriliyor. Türkiye’nin yanı sıra Dağlık Karabağ da dahil olmak üzere Azerbaycan’ın güney toprakları Gence, Tovuz, Kazak ve Lenkeran gibi büyük şehirlerin de Ermenistan topraklarına dahil edildiği skandal haritada; İran, Kuzey Suriye ve Kuzey Irak toprakları da Ermenistan sınırları içinde yer alıyormuş gibi gösterilmiş.

Kirli tarihlerinde kan var

Ermeniler, tarih boyunca kirli emellerinin gerçekleştirmek için Doğu Anadolu’da vahşice katliamlar yapmış, benzeri görülmemiş acıların yaşanmasına neden olmuştur. Van, Diyarbakır, Erzincan, Iğdır, Muş Bitlis, Kars’ın yanı sıra toplu mezarların ortaya çıktığı Erzurum’daki çalışmalar, Ermeni çetelerin çocuk, kadın ve yaşlı ayırt etmeksizin katliam yaptığını gösteriyor.

Kentin Ortabahçe, Alaca, Yanıkdere, Börekli gibi mahallelerdeki birçok toplu mezar, Ermeni çetelerince Müslüman Türk halkına yönelik gerçekleştirilen katliamların izlerini taşıyor.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi ve Türk Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu, Ermenilerin Doğu Anadolu Bölgesi’nde devlet kurmak için Müslümanları öldürdüğünü söyledi.

Mehmetçik’in cephede olmasını fırsat bilip sivil halkı katlettiler

Osmanlı Devleti’nin bu dönemde 1. Dünya Savaşı’nda 7 ayrı cephede düşmanla mücadele ettiğini anımsatan Prof. Dr. Kürkçüoğlu, askerlerin cephede olmasını fırsat bilen Ermeni çetelerin dış desteklerle soykırım yaptığını anlattı.

Kürkçüoğlu, bu soykırımla insanlık dramı yaşandığını ifade ederek, “Bölge daha önce Rus işgalindeydi ancak Rusya’da yaşanan Bolşevik İhtilali nedeniyle Ruslar silahlarını burada bırakmak zorunda kaldı. Ermeni çeteler de bu silahları alarak Van, Diyarbakır, Muş, Bitlis’i de içine alacak şekilde Erzurum, Erzincan, Kars ve Iğdır’da tam 519 bin sivil ahalinin katliamını gerçekleştirdi” dedi.

Aradan geçen bir asra rağmen Ermeniler, sözde soykırım iddialarını kirli emellerine perde yapmaya çalışıyorlar.

Ermenistan hayalleri var

Bunların temelinde Doğu’da bir Ermenistan devleti kurmak hayali bulunduğunu belirten Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Savaş Eğilmez ise, “ Tarihte Ermenileri organize eden batılı devletler, bölgede kendi istediklerini yapabilecek kukla devlet oluşumunu destekliyorlar. Aradan geçen uzuz yıllara rağmen bu emellerinden vaz geçmiş değiller. Bu amaç doğrultusunda sözde soykırım palavraları ile uluslararası kamuoyunda destek bulmaya çalışıyorlar. İddiaları hiçbir tarihi ve bilimsel veriye dayanmıyor” ifadelerini kullandı.

https://www.gazetepusula.net/2020/12/30/terterde-skandal-harita/