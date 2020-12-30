Putin, Paşinyan’a mesaj gönderdi – Ermenistan Kamu Radyosu

Ülkelerimiz arasındaki dostane, müttefik ilişkilerin önemi konusunda tamamen ikna olmuş olmamız önemlidir. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önümüzdeki Yeni Yıl ve Noel vesilesiyle Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’a hitaben böyle bir açıklama yaptı. Bu bilgi, Ermenistan Başbakanı’nın basın servisi tarafından aktarılıyor.

Mesajda, “Sevgili Nikol Vovayi, içten Yeni Yıl ve Noel tebriklerimi kabul edin. Geçecek olan yıl hiç de kolay olmadı ve umarım onun davaları geçmişte kalır. Çok yönlü Ermeni-Rus ilişkilerinin daha da gelişmesinin kardeş halklarımızın temel çıkarlarına uygun olduğuna ve Transkafkasya bölgesinde barış, güvenlik ve istikrarı sağlama ruhuyla ilerlediğinden eminim.”

Rusya Cumhurbaşkanı, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’a, yakınlarına sağlık ve refah, ve tüm yurttaşlarına mutluluk diledi.

Ermenistan Kamu Radyosu