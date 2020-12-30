Mihail Mişustin, yaklaşan tatiller vesilesiyle Nikol Paşinyan’a bir tebrik mesajı gönderdi

Bu bilgi, Ermenistan Başbakanlık Bürosu Bilgi ve Halkla İlişkiler Bölümü tarafından bildirildi.

Mesaj özellikle şunu belirtir:

“Sevgili Nikol Vovayi,

Yeni Yıl ve Noel vesilesiyle sizi içtenlikle kutluyorum. Geçeceğimiz yıl, dostluk, ortaklık ve müttefik ilkelere dayanan Ermeni-Rus ilişkileri dinamik bir gelişme yaşadı. Büyük ortak projelerde ilerleme sağlanmıştır. Avrasya Ekonomik Birliği içindeki entegrasyon işbirliği güçlendirildi.

Ermenistan ile Rusya arasındaki çok yönlü işbirliğinin 2021’de güçlenmeye devam edeceğine inanıyorum. Dağlık Karabağ’ın çatışma sonrası yeniden inşasında etkili işbirliğinin sağlanmasının önemli olduğunu düşünüyorum.

Size sevgili Nikol Vovayi, sağlık ve refah ve kardeş Ermenistan’ın tüm vatandaşlarına barış ve refah diliyorum.”

Ermenistan Kamu Radyosu