Liderlere mini konser; o şarkıların hazin hikâyesi

Umut ERDEM

Bir yıldır kapsamlı restorasyon çalışmaları nedeni ile kapılarını sanatseverlere kapatan Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesisi, önceki akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un katıldığı bir törenle ziyarete açıldı.

ATA’NIN SEVDİĞİ ŞARKILAR

Açılış töreninde Atatürk’ün sevdiği eserlerden oluşan üç şarkılık mini bir konser verildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hazırladığı repertuarda Kemanî Tatyos Efendi’nin “Mâni Oluyor Hâlimi Takrîre Hicâbım”ı, bir Rumeli Türküsü olan “Bülbülüm Altın Kafeste” ve “Karaşar Zeybeği” yer aldı. İşte o şarkıların hikâyeleri:

ALTIN KAFESTEKİ BÜLBÜLÜN HASRETİ

Rumeli’den “Bülbülüm Altın Kafeste” şarkısı, Şevket Öndesev tarafından hafızaya alınmış ve Muzaffer Sarısözen’e aktarılmış olan Kürdî makamındaki Selanik türküsüdür. 2 âşık arasındaki hasreti anlatır. Köy çeşmesinin yakınından geçen Melike, orada Yusuf’a gönlünü kaptırır. Ancak genç kız Hüseyin’le sözlüdür. Hüseyin, Melike’nin kalbini kazanmak için ona altın kafeste bir bülbül getirir. Ama Melike mutlu olmaz; Hüseyin’le evlenince tıpkı bülbül gibi bir kafeste yaşar. Yusuf’un hasretiyle hastalanır. İki âşık kavuşamaz.

TATYOS EFENDİ VE NİGÂR HANIM

Tatyos Efendi

Kemanî Tatyos Efendi’nin Hicazkâr makamındaki eseri, “Mâni oluyor halimi takrire hicâbım. Üzme yetişir üzme firâkınla harâbım” sözlerini içeriyor. Türk müziğine çok sayıda eser kazandırmış olan Ermeni bestekâr Tatyos Efendi, 1858-1913 tarihleri arasında Ortaköy’de yaşadı. Eserin güftesi ise Nigâr Osman Hanım’a ait. 1848 Macar İhtilali mültecilerinden olan Nigâr Hanım en bol ve en özlü eserler vermiş Türk kadın şairler arasında.

SEĞMENLERDEN KARAŞAR ZEYBEĞİ

Liderler, törende son olarak ise Türk Dünyası Müzik Topluluğu’ndan Alper Kıraç’ın seslendirdiği “Karaşar Zeybeği”ni dinledi. İki seğmenin dansları ile renklendirdiği Karaşar Zeybeği ise Beypazarı İlçesi Karaşar Beldesi ile ilişkilendiriliyor.

Hürriyet Gazetesi