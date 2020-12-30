Karabağ’daki durum paralı askerler tarafından bölgeye sızmak için kullanılmamalı

Rusya Federasyonu ve Türkiye, Dağlık Karabağ’daki durumun yabancı paralı askerler tarafından bölgeye sızmak için kullanılmaması gerektiği konusunda hemfikir.

TASS’ın haberine göre, açıklama, Salı günü Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesi sonrasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’dan geldi.

“Genel kanaatimiz, Dağlık Karabağ’daki durumun yabancı paralı askerler tarafından bölgeye sızmaya çalışmak için kullanılmaması gerektiğidir. Bu konuda Türk meslektaşlarımızla tamamen aynı fikirdeyiz” dedi.

Bakan, “Ankara’nın ihtilafın taraflarının yükümlülüklerini yerine getirmesine yardım etme arzusunu memnuniyetle karşılıyoruz. Özellikle Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan’ın 9 Kasım’da imzaladıkları anlaşma çerçevesinde ve ateşkes yükümlülüklerinin uygulanmasını izlemek için Rusya-Türkiye ortak merkezi çerçevesinde” diye söyledi.

Lavrov, bu ortak merkezin Rusya ve Türkiye cumhurbaşkanları arasında varılan anlaşmalar sonucu kurulduğunu ve şu anda “aktif görevlendirme sürecinin devam ettiğini” hatırlattı.

Ermenistan Kamu Radyosu