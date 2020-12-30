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Ermenistan Rusya’dan İHA’lar satın alacak mı?

2020-12-30

Combat telegram kanalından yayılan haberlere göre Ermenistan Savunma Bakanlığı Rusya Federasyonu ile ‘Orlan-10’ İnsansız Hava Araçları satın almak için müzakereler sürdürüyor.

Rus yapımı ‘Orlan-10’ İHA’ları özellikle zor şartlar altında keşif için kullanılıyor.

Bu İHA’lar İsrail yapımı ünlü ‘Hermes’ İHA’larına eşdeğer sayılabilir.

‘Orlan-10’ İHA’ları ağır top silahları için hedef belirleme konusunda büyük hizmet sağlıyorlar. Bu İHA’lardan bir tanesi cephe hattından çok uzakta bulunup diğer İHA’ların belirlediği tüm koordineleri toplayıp aktarabilir.

ERMENİ HABER AJANSI

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