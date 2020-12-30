Ekşi Sözlük’teki Dipsiz Göl başlıklarına sansür

Gümüşhane Sulh Ceza Hakimliği, Gümüşhane Valiliği ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün onayı ile yapılan define kazısı sonucu yok olan Dipsiz Göl’le ilgili Ekşi Sözlük‘te açılan başlıkları, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle erişime engellendi.

EngelliWeb’in paylaştığı bilgiye göre Ekşi Sözlük’te “Dipsiz Göl’ün valilik izniyle yok edilmesi”, Dipsiz Göl’ün eski haline gelmesi”, “Dipsiz Göl’e tankerlerle su doldurulması”, “Dipsiz Göl’ün sit alanı ilan edilmesi” gibi başlıkları okumak isteyenler içeriklere erişemiyor, mahkemenin erişim yasağı kararıyla karşılaşıyor.

Gümüşhane Valiliği'nin onayı ile yapılan define kazısı sonucu yok olan Dipsiz Göl ile ilgili @sozluk başlıkları, Gümüşhane Sulh Ceza Hakimliği‘nin 29 Aralık 2020 tarih ve 2020/977 sayılı kararı ile erişime engellendi. https://t.co/JPQCLkPmLj #EngelliWeb pic.twitter.com/yWaG1Ie98A — EngelliWeb (@engelliweb) December 29, 2020

12 bin yıllık Dipsiz Göl’de bir kişinin kazı için başvurması sonucu Gümüşhane Valiliği ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü kazı için izin verdi. Gümüşhane Müze Müdürü Elif Öktem ile jandarma yetkililerin de eşlik ettiği kazıda suyu tahliye edilen göl alanı, iş makineleriyle kazıldı. Beş gün sürdürülen kazı çalışmaları define bulunamayınca sonlandırıldı. Müdahaleler sonucunda suyu tamamen boşaltılan gölde yapılan kazı sonucunda gölün taban ve kıyı toprak yapısının bozulduğu belirlendi.

BirGün Gazetesi