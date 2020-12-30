Dağlık Karabağ’daki düşmanlıkların kesilmesinden herkes yararlanacak

Rus barış güçlerinin Dağlık Karabağ’a konuşlandırılması bölgede uzun vadede barışı sağlayacaktır. Rusya Federasyonu Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Viktor Bondarev’in TASS ile yaptığı görüşmede böyle bir açıklama yapıldı.

“Komşularımız arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde Rusya’nın belirleyici bir rolü ilk kez değildir. Çatışan iki tarafa derin saygı duyuyor ve onlara en iyisini diliyoruz. Bondarev, “Savaş koşullarında bu imkansızdır” dedi.

Senatöre göre, Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki üçlü açıklama “Dağlık Karabağ’daki savaşı durdurdu ve daha fazla kan dökülmesini önledi”.

“Azerbaycan, tam bir ateşkes ve Rus barış gücü askerlerinin Azerbaycan ve Ermeni birlikleri arasındaki temas hattına konuşlandırılmasını kabul etti. Bondarev, “Buna karşılık Ermenistan, Dağlık Karabağ halkının ve bölgenin büyük kısmının hayatlarını kontrol altına almak için ‘güvenlik bölgesinden’ ciddi bölgesel tavizler verdi” dedi.

Dağlık Karabağ’daki düşmanlıkların sona ermesinden herkesin yararlanacağını kaydeden Bakan, bunun uzun yıllar süren çatışmalar için bir dönüm noktası olmasının yanı sıra bölgede kalıcı barış için ön şartlar oluşturmasını umduğunu belirtti.

Federal Konseyin Savunma ve Güvenlik Komitesi başkanı, “Rus barış güçlerinin önlerine koydukları görevleri onur ve haysiyetle yerine getirdiklerine ikna oldum” dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu