Askeran’ı ve Hadrut’u geri alacağız

V. Balasanyan, Nikol Paşinyan’ın yanlış politikası sonucu savaşın çıktığını, alternatifi savaş olan bir çıkmaz yaratıldığını söyledi.

“İran ve Rusya ile, savaş başlamadan önce esnek bir politika izlemeliydik. Ateşkesten bu yana Azerbaycan tarafından toprak ihlalleri oldu, ancak bunlar geçicidir. İnsanlara sınırların netleştirileceğini ve durumumuzun netleşeceğini bildirmek istiyorum. Ermenistan ve Rusya ile çalıştıktan sonra Hadrut’u ve Askeran’ın bir kısmını geri alacağız. Biz Kaybetmedik. 91-93’te durum daha kötüydü.

Sınır birlikleri, daimi birlikler oluşturacağız, her şey Savunma Ordumuzun altında olacak, Ordu Güvenlik Konseyine tabi olacak, Ordu ve Gönüllü bir birlik olacak, polisin takviyeli bir taburu olacak, Ulusak Güvenliği’nin özel bir alt bölümü olacak.

Biz terörle mücadele operasyonu da yapacağız, teröristler bu tarafları henüz terk etmedi. Azerilerin bölgemizde dolaştığı, dükkanlara girdiği vb. söylentileri yanlıştır. Barış güçleri de dahil olmak üzere tüm ihlaller durdurulacak. V. Balasanyan, “Ceza davaları açılacak” dedi.

Vitali Balasanyan, tutuklu ve kayıplarla da ilgileneceğini belirterek, Azerbaycan’ın normlara uymadığını, Azerbaycan’lı tüm tutuklulara ameliyat yapıldığını söyledi, Azerbaycan’ın Ermeni askere iyi davrandığına dair tek bir dava bile gösteremeyeceğini vurguladı.

“Korkacak hiçbir şeyimiz yok, elbette, Azerbaycan’ın askeri-politik liderliği zaman zaman savaşan açıklamalar yapacak, böylece moralimiz bozulsun, cesaretimiz kırılsın, yavaş yavaş bölgemizden ayrılalım diye, ancak zaman değişti.

Ermeniler bin yıldır burada yaşıyorlar ve binlerce yıl yaşayacaklar. Azerbaycan halkına hiçbir zaman el sallamadık. Azerbaycan’ın kısa sürede kendisini nasıl bulacağını görmek için yaşayayıp göreceğiz” dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu