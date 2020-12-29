Şikayetler üzerine Hitler fotoğraflı sweatshirt alışveriş sitesinden kaldırıldı

Alışveriş sitesi VOVA, kısa süre önce Adolf Hitler fotoğraflı kapüşonlu ürünlerini sitesinden kaldırdı.

Simon Wiesenthal Merkezi geçtiğimiz günlerde VOVA’ya, antisemit materyalleri web sitesinden kaldırması için şikâyette bulundu. Siteden kaldırılan ürün Adolf Hitler’in meşhur bej askeri kıyafetli bir fotoğrafını içeriyordu.

Simon Wiesenthal Center Direktörü Dr. Shimon Samuels yaptığı açıklamada, “VOVA, dünya çapındaki en güvenilir şirketlerden yüksek kaliteli ürünler sağlama misyonuyla gurur duyan bir şirket fakat bu ürün onların güvenilirliğini sarstı. Bu tarz bir ürünün sıradanlaştırılması aşağılayıcı. Hitler kapüşonlarının tüm malzemelerini imha edin, soruşturun ve suçlu şirket ile tüm bağlantıları kesin’’ ifadelerini kullandı.

Şalom Gazetesi