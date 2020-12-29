Savaş suçları raporları – Ermenistan Kamu Radyosu

Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin savaş suçları raporları genel yargı yetkisine sahip devletlere gönderildi

Ermenistan İnsan Hakları Savunucusu Arman Tatoyan, Facebook sayfasından şöyle belirtmektedir.

“Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin savaş suçlarına ilişkin, İnsan Hakları Savunucusu imzalı raporlar, genel yargı yetkisine (general jurisdiction) sahip devletlerin savcılık ve polis teşkilatlarına gönderildi.

Bu raporlar, Azerbaycan silahlı kuvvetleri tarafından Ermenistan yurttaşlarına yönelik kafa kesme, insanlık dışı muamele, kurbanların bedenlerine hakaret, vücudun farklı organlarının kesilmesi gibi işkence olaylarıyla ilgilidir.

Raporlarla birlikte, bu ülkelerin adalet kurumlarına, videolar ve fotoğraflar gibi 223 objektif kanıt ve bu kanıtların ayrıntılı analizi sunuldu.

103 video Azerice veya Türkçe’den İngilizce ve Rusça’ya çevrildi ve videolara altyazılı çeviriler yerleştirildi, videolarla ilgili mümkün olan tüm tanımlamalar yapıldı.

Videolara, bilgilerin gerçekliğinin bir işareti olarak Ermenistan İnsan Hakları Savunucusunun logosu da yerleştirildi.

Azerbaycan askerleri tarafından savaş esirlerinin sosyal ağlarına yasadışı erişimi ve yasadışı kullanımı ile ilgili olanlar da dâhil olmak üzere, 120 fotoğraf analiz edildi ve yasal olarak kaydedildi.

Programlara aşağıdaki temel konular dâhil edildi:

1) Savaş esirlerinin, sivillerin ve yaralıların taammüden öldürülmesi;

2) savaş esirlerine, sivillere işkence, insanlık dışı muamele;

3) kurbanların bedenlerine hakaret;

4) Artsakh’a karşı savaşta cihatçıların ve teröristlerin kullanılması;

5) kimyasal elementler içeren kitle imha silahlarının kullanılması;

6) Ermeni savaş esirlerinin sosyal ağlarının Azerbaycan askerleri tarafından yasadışı kullanımı.

Bakalım süreç ne gösterecek.

Anladığım kadarıyla bu, Ombudsman’ın böyle bir raporu sunmaya yönelik ilk girişimidir.

Bu muazzam miktarda çalışma, personelimizin ve uzmanlarımızın çabalarıyla gerçekleştirilmiştir.

Arkadaşlarımız Gurgen Petrosyan ve Mariam Melkonyan’a destekleri için teşekkür ederiz.”

Ermenistan Kamu Radyosu