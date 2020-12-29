Mülteciler, sadece Azeriler değil – Ermenistan Kamu Radyosu

Mülteciler, sadece Azeriler değil

Mültecilerin geri dönmesi konusu, sadece Azerbaycanlı mülteciler için değildir

“Adımım” grubunun bir üyesi olan Hovhannes İgityan, Artsakh Güvenlik Konseyi Sekreteri Vitali Balasanyan’ın, yakın gelecekte Hadrut’u geri getirmenin mümkün olduğunu ve bunu yapacağımızı söylemesinin akabinde, 28 Aralık’ta Ulusal Meclis’teki gazetecilerle yaptığı bir sohbette Hadrut ile ilgili neleri değiştirebiliriz sorusuna atıfta bulunarak, “BM kurumlarının, yerinden edilmiş insanların evlerine güvenli bir şekilde dönmeleri gerektiği konusunda, Hadrut meselesini gündeme getirdiğini biliyorum”,- dedi

“Bu konu, Minsk Grubu üye devletlerinin farklı düzeylerinden temsilcileri de dâhil olmak üzere, önemli temsilciler tarafından gündeme getirildi.

Azerbaycan, açıklamada bu noktayı kabul ettiyse ve Rusya bu noktaları uygulama garantisini aldıysa, o zaman bu nokta işe yaramalıdır.

Yani mültecilerin geri dönmesi gerekiyor, fakat bu durum sadece Azerbaycanlı mülteciler için değildir.

Hadrut halkının kendi yerlerinde yaşamamasını gerektiren, şimdiki veya gelecekteki bir formül yoktur”,- dedi İgityan.

İktidar partisi milletvekili, 9 Kasım’da imzalanan üçlü anlaşmada Ermenistan lehine hiçbir şey olmadığını yineledi.

“Üç taraflı anlaşmada hiç kimse Ermeni yanlısı bir madde aramasın, sadece Rusya, birkaç bin kişinin hayatını kurtarmanın tek yolunun bu olduğunu düşünerek bunu ifade etmektedir.

Konu bu fikre katılmam veya çekincelerimin olması değildir.

Bu açıklamanın Türk saldırganlığı, Azerbaycan kararları ve uluslararası hukuka aykırı askeri saldırganlığının zorla bir sonucu olmasının haricinde, hangi olumlu şeyden bahsedebiliriz?

Herhangi bir müzakere olmadı ki, taraflardan biri müzakere etti diyelim.

Hayır, müzakere olmadı, askeri avantajların zorladığı bir açıklama oldu”,- diye belirtti İgityan.

Ermenistan Kamu Radyosu