Esir iadesi – Ermenistan Kamu Radyosu

2 Azeri esir Bakü’ye iade edildi

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından bildirildiği üzere, Ermenistan ve Azerbaycan, Rusya Federasyonu ile üçlü bir anlaşma çerçevesinde bir kez daha esir değişimi yaptı.

Rus komutan, “Kontrolüm altındaki Rus barış güçlerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, iki Azeri esir, Rus hava kuvvetlerine ait bir uçakla Bakü’ye nakledildi.

Dört Ermeni esir de Erivan’a iade edildi”,- dedi.

Rus barış güçlerinin, üçlü anlaşmanın sorunsuz bir şekilde uygulanmasına daha fazla katkıda bulunacağını vurguladı.

Ermenistan Kamu Radyosu