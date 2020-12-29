Ermenistan ve İran Dışişleri Bakanları arasında telefon görüşmesi gerçekleşti

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan 28 Aralık tarihinde İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan aktarılan bilgiler göre görüşme sırasında Ermenistan-İran ikili ilişkiler ve bölgesel gündeminde yer alan meselelere ele alındı.

İki ülke Dışişleri Bakanları bölgesel güvenlik ve istikrarına ilişkin konulara değinerek bu bağlamda iki ülke arasındaki işbirliği imkanları da ele aldılar.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif İran devleti adına Artsakh (Karabağ) savaşında hayatını kaybeden Ermeni askerler için tüm Ermeni halkına başsağlığı diledi ve kendi dayanışmasını ifade etti.

ERMENİ HABER AJANSI