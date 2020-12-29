Bakü, kayıplarını açıkladı

Bakü, Artsakh’ta 2.823 askerin öldüğünü bildirdi
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ’daki çatışmalar sırasında 2.823 asker kaybettiğini bildirdi, kayıp 30 asker henüz aranmaktadır.
Haberin yanında askeri rütbeler ve doğum tarihleri ile ilgili fotoğraflar ve bilgiler yayınlandı.
30’dan fazla kayıp askerin aranmasının yanı sıra 50’den fazla kişiyi tanıma süreci devam etmektedir.
Bakanlığın basın servisinden “Bununla ilgili bilgiler kamuoyuna düzenli olarak sağlanacaktır”,- diye belirtilmektedir.
Yorumlar kapatıldı.