Bakü, kayıplarını açıkladı

Bakü, Artsakh’ta 2.823 askerin öldüğünü bildirdi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ’daki çatışmalar sırasında 2.823 asker kaybettiğini bildirdi, kayıp 30 asker henüz aranmaktadır.

Haberin yanında askeri rütbeler ve doğum tarihleri ​​ile ilgili fotoğraflar ve bilgiler yayınlandı.

30’dan fazla kayıp askerin aranmasının yanı sıra 50’den fazla kişiyi tanıma süreci devam etmektedir.

Bakanlığın basın servisinden “Bununla ilgili bilgiler kamuoyuna düzenli olarak sağlanacaktır”,- diye belirtilmektedir.

Ermenistan Kamu Radyosu