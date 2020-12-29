“Azerbaycan’a hoş geldiniz” yazısını siyah renkle boyandı

Ermenistan’ın güneyinde bulunan Syunik idari bölgesinde, Goris ve Kapan şehirlerini bağlayan anayolun bir kısmı Azerbaycan’ın iddialarına göre kendi topraklarından geçiyor.

Azerbaycan devleti anayolunun kendisine ait olduğunu iddia ettiği bölgede “Azerbaycan’a hoş geldiniz” yazılı ve üzerinde Karabağ’ı tamamen kendi sınırları içinde gösteren bir tabela yerleştirdi.

Bu yoldan geçen Ermenistan vatandaşları Azerbaycan’ın bu çirkin işgalci davranışına karşılık olarak tabelayı siyah boyadılar ve yazıyı kapattılar.

Tabela 28 Aralık tarihinde Goris-Kapan yolunda yerleştirlmişti.

ERMENİ HABER AJANSI