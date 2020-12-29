43 ton yardım

AGBU, Belçika’dan Ermenistan’a yaklaşık 43 ton tıbbi malzeme ulaştıracak

AGBU basın ofisi tarafından bildirildiğine göre, Ermeni Genel Yardımseverler Birliği (AGBU) Belçika’dan Ermenistan’a yaklaşık 43 ton tıbbi malzeme ulaştıracak.

Gönderi, kişisel koruyucu ekipman, tedavi edici hazır gıda, anestezi ekipmanı, tekerlekli sandalye, koltuk değnekleri, ortopedik ekipman, giysi, ayakkabı, uyku tulumu, gıda ve hijyen malzemeleri de dahil olmak üzere, yaklaşık 490.301 $ karşılığında bir dizi tıbbi ve hijyen malzemesi içermektedir.

Ermenistan Kamu Radyosu