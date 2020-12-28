YENİ YIL VE DOĞUŞ YORTUSU TÖRENLERİ HAKKINDA PATRİKLİK BİLDİRİSİ

Resmi makamların önerileri doğrultusunda Yeni Yıl ve 2021 yılı Doğuş Yortusu münasebetiyle yapılan ve aşağıda belirtilmiş düzenlemeler cemaatimizin dikkatine sunulur:

1. Sokağa çıkma kısıtlamalarını dikkate alarak 31 Aralık 2020, Perşembe gece yarısı yapılan şükran duası törenleri iptal edilmiştir.

2. Sokağa çıkma kısıtlamalarını dikkate alarak 1 Ocak 2021, Cuma sabahı kiliselerimizde Surp Badarak sunulması iptal edilmiştir.

3. «Crakaluyts» (Doğuş Yortusu arefesi) münasebetiyle 5 Ocak 2021, Salı günü Surp Badarak saat tam 17.00’de başlayacak ve saat 18.30’da sona erecektir.

4. «Surp Dznunt» (Doğuş Yortusu) münasebetiyle 6 Ocak 2021, Çarşamba günü Surp Badarak saat tam 10.30’de başlayacak ve saat 12.30’da sona erecektir. Surp Badarak hitamında Hisus Krisdos’un vaftizinin sembolü olarak «Çırorhnek» töreni yapılacak, fakat tören hitamında takdis edilen su sağlık koşulları dikkate alınarak kesinlikle cemaate dağıtılmayacaktır.

5. Pandemi Şartları dikkate alarak 6 Ocak 2021, Çarşamba günkü Cemaat üyelerinin bayramlaşması etkinliği iptal edilmiştir.

6. «Merelots» münasebetiyle 7 Ocak 2021, Perşembe günü mezarlıklarımız saat 11.00’den itibaren kabir ziyaretine açık olacaktır. Mezarlıklarımızda defnedilmiş Rab’de uyuyanların ruhlarının esenliği için tören saat 13.00’de yapılacaktır.

7. Pandemi Şartları dikkate alarak 7 Ocak 2021, Perşembe günkü Kardeş Kiliseler’in ve Siyasi Temsilciler’in bayram tebriklerini kabul etkinliği iptal edilmiştir.

8. Pandemi Şartları dikkate alarak 8 Ocak 2021, Cuma günkü Cemaatimiz Kadın Kolları’nın bayram tebriklerini kabul etkinliği iptal edilmiştir.

Cemaatimizin fiziki mesafeye uyma, dezenfektan ve maske kullanımı hususlarına uymak üzere gayret göstermesini kesinlikle tavsiye ediyoruz.

Hisus Krisdos’un doğumunu kutladığımız bu günlerde azami dikkat sarf ederek sağlık önlemlerine destek olmak bir zorunluluktur. Kara bulutların gökyüzümüzden dağılmaları ve olağan yaşam ve kutlama şartlarına yeniden kavuşmak için dua ediyoruz.

PATRİKLİK SEKRETERYASI

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/