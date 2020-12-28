Urikhanyan, Rusya ile bir birlik devleti kurmayı teklif ediyor – Ermenistan Kamu Radyosu

“Alyans” partisi, Rusya ile birlik devleti kurarak Ermeni halkının tüm sorunlarını bir an önce çözmeyi teklif ediyor. Parti lideri Tigran Urikhanyan dün partinin özel kongresinde böyle bir açıklama yaptı.

“Birçok kişi bunun Ermenistan’ın Rusya’ya dahil edileceği anlamına gelip gelmediğini soruyor. Hayır. Bu mantığın yasallığına dayalı bir eyaletler arası birlik oluşturmak demektir. Böylece Ermenistan, ordusunu güçlendiren ve dış politikasını sürdüren egemen ve bağımsız bir ülke olacak, ayrıca BM’ye üye olmaya devam edecek. “Diğer tüm konuşmalar günlük cehalet düzeyindedir” dedi.

Ona göre, mevcut kriz koşullarında Ermenistan’ın somut tezahürleri olması gereken Rusya’nın desteğine ihtiyacı var.

Eğer gerçek bölgedeki Rus barış güçlerinin varlığına, Ermenistan’daki askeri üslerin varlığına veya belki Artsakh’ın kalıntılarında Rus barış güçlerinin varlığına zorluyorsa, ona göre bir sonraki mantıksal adım, sınır kuvvetleri şeklinde birleşik bir askeri grubun oluşturulması olmalıdır.

Siyasetçi, “Evet, sınırları Ermenistan ve Artsakh’ın sorumluluğu çerçevesinde de dahil olmak üzere, Rus silahlı kuvvetlerinin katılımıyla ortaklaşa savunulması gereken yeni bir sendikalaşma biçimi görüyoruz” dedi.

Aynı zamanda Başbakan Nikol Paşinyan’ın ve hükümetin istifasını öncelik olarak görüyor. Üyelerinin “eski rejimin” temsilcisi olmayacağı, etkin bir dış politika yürütebilecek yeni bir hükümet kurulmalıdır. Ona göre “Alyans” ülkede bir hükümet değişikliği için başvuruda bulunuyor, ancak muhalefet mitinglerine katılmaması, bu sürecin bir parçası olmak istemediği anlamına gelmiyor.

Ermenistan Kamu Radyosu