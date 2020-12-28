Putin ile Koçaryan arasında telefon görüşmesi

Ermenistan medyası Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ermenistan’ın ikinci cumhurbaşkanı Robert Koçaryan arasında bir saatlik bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini yazdı.

168.am sitesini haberine göre görüşme 18 Aralık'ta, Koçaryan AFC Sistema şirketinin yönetim kurulu toplantısına katılmak üzere Moskova'da iken gerçekleşti. Görüşmenin yaklaşık bir saat sürdüğü belirtiliyor.

Habere göre Putin ve Koçaryan Karabağ savaşı sonrası bölgesel gelişmeleri, Ermenistan’da oluşan siyasi ve ekonomik durum çerçevesinde Ermenistan ve Karabağ’daki güvenlik sorunlarını ele aldılar.

Agos