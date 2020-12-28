Muhalefet: Erken seçimden önce Paşinyan istifa etmeli

Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın “Muhalefetle erken seçimi istişare etmeye hazırım” açıklamasına yanıt veren muhalefetin ortak başbakan adayı Vazgen Manukyan, “Ancak Paşinsan istifa ederse erken seçim mümkün olur” dedi.

Ermenistan’ın başkenti Yerevan, bugün de Paşinyan karşıtı gösterilere sahne oluyor. Başbakan Paşinyan’ın istifasını talep eden muhalefet partilerinin ortak başbakan adayı Vazgen Manukyan protesto eylemlerinin her gün yapılacağını söyledi.

Manukyan, “Paşinyan istifa etmeli ve bir geçiş hükümeti kurulmalı. Bugün yaşanan felakettir, müzakere ve belge olmadan toprak teslim devam ediyoruz. Tüm bunlar durdurulana kadar erken seçimlerden bahsetmek anlamsız, ”dedi.

Erken seçimin ülkedeki durumu daha da karmaşıklaştıracağını, partilerin mücadeleye girişeceğini belirten Manukyan, Paşinyan’ın toplumu ve partileri siyahlar ve beyazlar olarak ayırmayı hedeflediğini öne sürdü.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan 25 Aralık Cuma günü yaptığı açıklamada mevcut durumdan çıkış yolu olarak erken seçimi önermiş ve parlamento içi ve parlamento dışı güçleri bu konuda istişarelere davet etmişti.

Agos