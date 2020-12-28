Klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı hayatını kaybetti

Mustafa Kandıralı sanat hayatının 56.yılını doldurduğu 24 Aralık 1996 ‘da Büyük Kulüp’te jübilesini yapmıştı.

Birkaç kuşak için “klarnet” denillince akla ilk gelen isimlerden sanatçı Mustafa Kandıralı 90 yaşında hayatını kaybetti.

Kandıralı’nın torunu Güneş Aybek, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada, dedesinin kalp ve astım rahatsızlıklarından dolayı yaklaşık 1,5 yıldır tedavi gördüğünü söyledi. Aybek, sanatçının tedavi gördüğü hastanede yaşlılığa bağlı olarak dün akşam saatlerinde hayatını kaybettiğini aktardı.



Fotoğraf: AA

Sanatçının cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

TRT’de bayram ve yılbaşı programlarının vazgeçilmez ismi olan Mustafa Kandıralı sanat hayatının 56.yılını doldurduğu 24 Aralık 1996 ‘da Büyük Kulüp’te jübilesini yapmıştı.



Fotoğraf: Uzelli arşivi

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde 1930’da dünyaya gelen ve gerçek soyadı Kadıoğlu olan sanatçı, ilkokulu bitirmesinin ardından ailesinin ekonomik şartları nedeniyle ortaokula devam edemedi.

Amatör düzeyde klarnet çalan babası bir uğraş edinmesi için Mustafa Kandıralı’yı Kandıra Halkevine yazdırdı. Klarnete duyduğu ilgiyi, radyoda Şükrü Tunar’ın klarnet taksimini dinlerken kazandı.

İlk iş Tepebaşı Kibar Gazinosu’nda

Mustafa Kandıralı, ailesinin onayını alamayacağını bildiğinden 15 yaşında İstanbul’a kaçtı ve burada kendine bir iş bulabilmek için müzisyenler kahvesinin yolunu tuttu.

İlk olarak 1945 yılında Tepebaşı Kibar Gazinosu’nda 4 lira yevmiye ile çalışmaya başladı. Biriktirdiği parayla Ermeni müzisyen Agopos Alyanak’tan dersler almaya başladı. Bu dersler sayesinde tekniğini ve repertuarını geliştirdi.

Çalışmaları ard arda devam ettiği ve gazino döneminin en parlak olduğu yıllarda; 1956’da Salacak’taki Üsküdar Gazinosu’nda Perihan Altındağ Sözeri’ye, 1957’de Taksim Maksim Gazinosu’nda Mediha Demirkıran’a yine aynı yıl içinde Taksim Belediye Gazinosu’nda Behiye Aksoy’a ve daha nice ses sanatçısına eşlik etmeye başladı.

1957 yılından itibaren radyoda da çalmaya başladı. 1957 yılında ”Salon Çiftetellisi” adlı ilk plağını Pate-Odeon Plak’tan çıkardı. Mustafa Kandıralı İstanbul Radyosunda çalıştığı yıllarda Klasik Türk Müziği ve Oyun Havalarının yanı sıra 1964 yılında küçük orkestra’da şef Orhan Borar ile Batı müziği tarzında çalışmalar yapmış ve beğeni kazanmıştır.

Kandıralı’dan “Bessame Mucho”

Mustafa Kandıralı sanat yaşamında ulusal ve uluslararası birçok ödüle değer görüldü.

Türkiye’de almış olduğu ödüllerin yanı sıra 1992 yılında Almanya’da katıldığı Caz Festivali’nde Nefesliler Katagorisi’nde birinci oldu. Ödül olarak ise “Mustafa Kandıralı and Ensemle Caz Roman” adlı CD yapıldı.

Sanat hayatı boyunca Safiye Ayla, Müzeyyen Senar, Zeki Müren gibi değerli yorumculara eşlik eden Kandıralı, ABD’li dünyaca ünlü caz müzisyeni, trompet sanatçısı Louis Armstrong ile de beraber çalmıştı.

Kaynak: Uzelli Müzik, AA

(AÖ)

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