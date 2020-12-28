KGAÖ yayınlanan belgelerine ilişkin bilgiler Özel Soruşturma Hizmeti’ne gönderiliyor

Toplu Güvenlik Anlaşması Teşkilatı tarafından yayınlanan belgeler ve yayınlara ilişkin bilgiler Savcılık tarafından Ermenistan Özel Soruşturma Hizmeti’ne gönderiliyor. Ermenistan Başsavcısı Danışmanı Gor Abrahamyan, Facebook sayfasında bununla ilgili bir not yazdı.

Abrahamyan, “Çok sayıda soru olduğu için, KGAÖ yayınlanan belgelerindeki bilgiler, yayınların soruşturma konusu ceza davası çerçevesinde soruşturma konusu olmak üzere Savcılık tarafından Ermenistan Özel Soruşturma Hizmeti’ne gönderildiğini bildirmeliyim” dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu