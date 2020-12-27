Türk askeri Karabağ’da

Türkiye ve Rusya’nın Dağlık Karabağ’da varılan ateşkesi gözlemek ve denetlemek için kurma kararı aldığı Ortak Merkez’in Türk komutanı belli oldu. Karacı bir tuğgeneral, Azerbaycan Ordusu’nun Ermenistan işgalinden kurtardığı Ağdam’da kurulacak olan Ortak Merkez’in Türk komutanı olarak görev yapacak.

102 YIL SONRA

Komutanla birlikte 35 kadar subay ve astsubaydan oluşan Türk birliğinin kısa süre önce Ağdam’a gittiği öğrenildi. Türk askeri böylece 102 yıl sonra yeniden Azerbaycan topraklarına resmen gönderilmiş oldu. Son olarak 1918’de Nuri Paşa komutasında Kafkas İslam Ordusu Azerbaycan’a gönderilmişti. Osmanlı Ordusu’nun nizami askeri birliği ile Azerbaycanlı gönüllüler 1918’de biraraya gelerek, Bakü’yü Ermeni çeteleri ve Rus Bolşevik birliklerinin işgalinden kurtarmıştı.

BİR YIL ORADALAR

Türk askeri TBMM’de geçen ay kabul edilen ve bir yıl görev yapma imkânı tanıyan tezkere kapsamında Azerbaycan’a gitti. Tezkere gerekli görüldüğünde uzatılabilecek. Önce prefabrik bir yapıda faaliyete geçecek olan Ortak Merkez, asıl inşaatın bitmesinden sonra planlanan yerine konuşlanacak.

SAYI 60’A ÇIKACAK

Merkezde Türk komutanla birlikte yine tuğgeneral seviyesinde olan bir Rus eşkomutan da görev yapacak. Ağırlıklı irtibat subayı olarak görev yapacak olan Türk asker sayısının belirli aşamalar sonrası 60’a kadar çıkabileceği belirtiliyor. Azerbaycan, 44 gün süren savaşın ardından 10 Kasım’da zafer ilan etmiş, 28 yıldır Ermeni işgali altındaki 7 rayonunu ve Dağlık Karabağ’ın bir kısmını geri almıştı.

ANKARA VE MOSKOVA İLE İRTİBATI SAĞLAYACAKLAR

Ortak Merkez’deki Türk subaylar Azerbaycan, Rus subaylar da Ermenistan tarafından ateşkesin ihlal edilmesi durumunda devreye girerek, gereken teması kurup uyarıda bulunacak. Ortak merkezin Ankara ve Moskova ile düzenli irtibatı olacak. Türk askerinin Rus askeri veya bölgede gözlem noktaları kuracak olan Azerbaycan askeri ile birlikte şu aşamada ortak devriyeye çıkması öngörülmüyor. Ortak Merkez kurulma görüşmeleri sırasında Türkiye’nin Azerbaycan askeriyle birlikte ortak devriyeye çıkmayı istediği ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yanlış anlaşılmalara neden olmaması için Türk askerinin devriyesine sıcak bakmadığı ileri sürülmüştü.

Hürriyet Gazetesi