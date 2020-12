Olay TV olayında kafama takılan iki soru

Cavit Çağlar’ın Olay TV projesi bir ayı doldurmadan patladı. Geçtiğimiz gün kanalın tüm çalışanları canlı yayında alkışlarla gelişmeyi protesto ettiler. Muhalefetse Olay TV’nin iktidarın baskısıyla kapandığını öne sürüyor. İddialarına göre Cavit Çağlar gelen baskılara dayanamamış. TMSF’ye olan borcu nedeniyle kanala kayyum atanmasından korkmuş. Çağlar ise tüm bu söylentileri yalanlıyor. Ne baskı ne TMSF tehdidi diyor. Bizzat TMSF’nin bir yıl önce, kendilerine tek bir kuruş borcunun kalmadığını açıkladığını söylüyor: “Ben merkez sağda siyaset yapmış, bu ülkeye hizmet etmiş bir kişiyim. Olay TV yayın ekibinin yaptığı yayınlar beni rahatsız etti. Tarafsız yayın yaparken HDP yayınlarına ağırlık verilmesi üzerine bu konuyu beraber iş birliği yaptığım ortağıma ilettim. Bunun üzerine ‘Yeni bazı arkadaşları kanala ilave edip denge kuralım’ dediğimde ortağım bunu kabul etmedi. Ben de bu şartlarda devam edemeyeceğimi, kanaldan ayrılmak durumunda kalacağımı söyledim. Bu iş bana ders oldu.” Bu olayda kafama takılan iki nokta var: 1- Deneyimli bir siyasetçi, iş adamı ve medya patronu olan Cavit Bey, başına, piyasada HDP ya da CHP’li olduğu herkesçe bilinen isimleri atadığı kanalının tarafsız yayın yapacağına gerçekten inandı mı? 2- Olay TV’ye giden tescilli muhalifler, merkez sağda siyasetin sembol isimlerinden biri olan Çağlar’ın muhalefet yapacağına kendilerini nasıl ikna ettiler? Filler tepişir çimenler ezilir. Benim de aklım sizin gibi, çalıştığı kurumları bırakıp Olay TV’ye giden işinde gücünde meslektaşlarımızda… Umarım bir an önce yeni bir iş bulurlar. *** ŞEYH SAİT’TEN KÜRT NOEL BABA’YA 17 yaşındaki aktivist Greta Thunberg her dilde Noel mesajı yayınlamış. Listede yok yok bir de Türkçe yok. Ama Greta Kürtleri unutmamış. Mesajında “Kirîstmas piroz be!” (Noel kutlu olsun) diyor. Belli ki, çocuk bizim buralarda Türklerin değil olsa olsa Kürtlerin Noel’i kutlayacağını düşünmüş. Artık kendisine oralarda neler anlatılıyorsa… Bu arada kutladıklarını bilsek biz de Kürt vatandaşlarımızın Noel’ini tebrik ederdik elbette. Hristiyan vatandaşlarımızın Noel Yortusu’nu kutluyorum. *** YA YAVUZ BEY ‘BEN DE GELİYORUM’ DERSE… MHP lideri Devlet Bahçeli bir kez daha İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e “eve dön” çağrısı yaptı. Akşener de geçen gün cevaben Twitter hesabından makam arabasının arka koltuğunda ağzında maskeyle çekilmiş bir fotoğraf paylaştı. Altına da şu notu iliştirdi: “Genel Merkez’deki çalışmaları bitirdik, evime dönüyorum.” Devlet Bey’in eve dön çağrılarını belli aralıklarla dile getirmesinin mutlaka bir sebebi vardır. Ancak dışarıdan bakınca Akşener’in MHP’ye dönmesini gerektirecek bir değişme ve gelişme görülmüyor. Meral Hanım MHP’nin bölünmesi projesini kotardı. O gün bugündür de işine devam ediyor. Hem ayrıca dönüyorum dese bile Bahçeli, Akşener ve arkadaşlarını kabul edebilecek mi? Örneğin Selahattin Demirtaş’ın derhal serbest bırakılması gerektiğini söyleyen İYİ Parti’nin en milliyetçi ismi Yavuz Ağıralioğlu “Ben de geliyorum” derse Devlet Bey, “buyurun” mu diyecek? *** BORDAN LİTYUM Lityum için yeni dünyanın petrolü deniyor. Akıllı telefonlardan elektrikli otomobillere kadar yeni nesil teknolojilerde bu element kullanılıyor. Dünyadaki en büyük petrol rezervleri Şili ve Bolivya’da. Hatta Bolivya’daki ABD destekli darbeyi bu rezervlere bağlayanlar da var. Türkiye’de ise Boluk Gölü, Tuz Gölü, Tersakan Gölü ve Acıgöl çevresinde sınırlı miktarda lityum rezervi olduğu biliniyor. Dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Eskişehir’de Eti Maden Tesisleri’ndeki lityum karbonat üretim tesisini açtı. İlk etapta yıllık 10 ton hedefi konulan tesiste bordan lityum üretileceğini söyledi. Siyasetin kısır tartışmaları arasında Türkiye’nin geleceğine kafa patlatanlara, her olasılığı didik didik edenlere, olmaz denileni zorlayanlara, sessiz sedasız işini yapan bilim adamlarımıza binlerce kez teşekkürler. Sabah Gazetesi