Kremlin Sözcüsü: Putin ve Erdoğan’ın kişisel ilişkisi sorunları çözmeye katkı sağlıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan’ın kişisel ilişkilerinin uyuşmazlıkların çözülmesinde belirleyici olduğunu söyledi.

Rusya ile Türkiye’nin güvenliğe katkıda bulunabilecek en büyük jeopolitik aktörler olduğunu belirten Peskov, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki kişisel ilişkilerin ve onların yapıcı ruh halinin, uyuşmazlıkların uyumlu çözümlenmesini sağladığını” kaydetti.

Rossiya 1 televizyonuna konuşan Peskov, “Rusya ve Türkiye, bölgemizdeki güvenlik ve istikrara önemli katkı sağlayabilecek ve sağlaması gereken en büyük ülkeler. En azından savaşın olmaması için ne gerekiyorsa yapmalılar.” diye konuştu.

Ülkelerin ikili ilişkilerde büyük bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çeken Peskov, “İki ülke birbirini onurlu ve eylemli insanlar olarak gören liderler tarafından yönetiliyor. Bu, çıkar çatışması yaşansa bile iki liderin yapıcı tutumu sayesinde durumdan uyumlu bir şekilde çıkılabileceğini gösteriyor.” dedi .

Türkiye ve Rusya son olarak Dağlık Karabağ çatışmasının ardından Türk-Rus ortak merkezinin kuruluşu için mutabakat imzaladı.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan ile varılan anlaşma sonrası Dağlık Karabağ’da 2 bin Rus askeri göndermeye başladı. İki ülke Suriye ve Libya iç savaşlarında da karşı taraflarda yer almıştı, bu nedenle liderler sık sık bir araya gelerek bu sorunları ele almıştı.

Euronews