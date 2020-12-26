Maksut Aşkar Şef kimdir, kaç yaşında ve nereli? Maksut Aşkar Ermeni mi? Restoranı nerede?

TV 8’in sevilen programı Masterchef’in bu haftaki konuk şefi Maksut Aşkar olarak belirlendi. Programın takipçileri ise Maksut Aşkar’ın hayatını merak ediyor. Peki, Maksut Aşkar Şef kimdir, kaç yaşında ve nereli? Maksut Aşkar Ermeni mi? Restoranı nerede? İşte detaylar…

Masterchef’te sona yaklaşırken konuk edilen şefler programın izleyicileri tarafından merak ediliyor. TV 8’in en çok izlenen programı olan Masterchef’te bu haftanın şef konuğu Maksut Aşkar oldu. Türkiye‘nin tanınan şeflerinden olan Maksut Aşkar’ın hayatı ve biyografisi ise Masterchef izleyicileri tarafından merak ediliyor. Peki, Maksut Aşkar Şef kimdir, kaç yaşında ve nereli? Maksut Aşkar Ermeni mi? Restoranı nerede? İşte detaylar…

MAKSUT AŞKAR ŞEF KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

1976 yılında İskenderun’da dünyaya gelen Maksut Aşkar, 44 yaşında. Eğitim hayatını turizm ve otel işletmeciliği okuyarak bitirdi. Eğitimi sırasında hem mutfak hem de servis yönetimi eğitimi aldı. Maksut Aşkar öğrenimi sırasında ve sonrasında yiyecek ve içecek sektöründe görev aldı. Bu sırada tat tasarımına merak sardı ve bu alanda kendini geliştirdi. Tasarladığı lezzetleri sanat sergilerine dönüştürdü, birçok önemli yiyecek ve içecek markası için danışmanlık yaptı ve etkinlikler tasarladı.

MAKSUT AŞKAR RESTORANI NEREDE?

Maksut Aşkar tarifleri ünlü şefi tanıyanlar tarafından oldukça beğeniliyor ve ilgiyle takip ediliyor. Maksut Aşkar yemekleri ise ünlü şefin restoran sahibi ve şefi olduğu Neolokal İstanbul Restaurant’ta misafirlere sunuluyor. Restoranda, gelecekte kabul görecek biçimde eski yemekler modernleştirilerek hazırlanıyor. Neolokal ekibi, geleneksel tarifleri en ince ayrıntısına kadar inceliyor ve tüketilmediği için yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış ürünler ile harmanlıyor. Aşkar bununla ilgili olarak “Biz sahip çıkmazsak, gelecek neslin sahip olacağı bir şey kalmayacak ellerinde” ifadesini kullanıyor. Neolokal restoranı; Salt Galata, Bankalar caddesi, Karaköy, İstanbul adresinde hizmet veriyor.

Kaynak: Maksut Aşkar Şef kimdir, kaç yaşında ve nereli? Maksut Aşkar Ermeni mi? Restoranı nerede?