1845’te Karaman’ın Hatip ve Say Mahallelerinde Yaşayan Ermeniler!

Mükremin Kızılca
Karaman Merkez 1845 Yılı Zimmiyan Defteri: 4. bölüm.
1845 yılında Karaman merkezdeki Hatip Mahallesinde: 10 hanede 24, Say Mahallesinde 15 hanede 39 erkek nüfus olmak üzere iki mahallede 63 Ermeni vatandaş yaşamaktaydı.
Hatip Mahallesi
1- Hane1- Serub oğlu Garabet: kırca sakallı, orta boylu, 55 yaşında, boyacı
2- Hane 2- Papaz Rasil oğlu Bedros: uzunca boylu, kumral bıyıklı, 42 yaşında, kuyumcu
3- Oğlu Kivork 11 yaşında
4- Diğer oğlu Avanis altı yaşında
5- Diğer oğlu Masaki iki yaşında
6- Kardeşi oğlu, Mıgırdıç oğlu Rasil: orta boylu, kara bıyıkılı, 30 yaşında, kalaycı
7- Diğer kardeşi, Mıgırdıç oğlu Tanabos, altı yaşında
8- Diğer kardeşi, Mıgırdıç oğlu Bedros: iki yaşında
9- Hane 3- Sarkis oğlu Garabet: orta boylu, kır sakallı, 45 yaşında, kuyumcu
10- Yeğeni, Agop oğlu Sarkis: kısa boylu, kumral bıyıklı, 25 yaşında, kuyumcu
11- Hane 4- Kirkor oğlu Sarkis: Kirkor oğlu Sarkis: genç 18 yaşında, kara çırak, İçel’de olduğu.
12- Hane 5- Asator oğlu Avanis: orta boylu, ter bıyıklı, 20 yaşında, Attar
13- Yeğeni, Murad oğlu Açator: 17 yaşında genç, kalaycı
14- Hane 6- Dilhac oğlu Manik Deli Hıdır oğlu, uzun boylu, kara bıyıklı, 40 yaşında, kalaycı
15- Hane 7- Gabi oğlu Sarkis: orta boylu, kumral bıyıklı, 45 yaşında, İçel’de.
16- Oğlu Sarkis oğlu garabet, üç yaşında
17- Hane 8- Asator oğlu Sarkis: kısa boylu, kumral bıyıklı, 47 yaşında, maşatçı?
18- Oğlu Asator dört yaşında
19- Öğey oğlu, Arakil oğlu Gazer: 15 yaşında genç
20- Kivork oğlu Agop oğlu Konyalı oğlu: kısa boylu, kumral bıyıklı, … 30 yaşında
21- Hane 9- Hırabet oğlu Onan: orta boylu, kırca bıyıklı, 50 yaşında, kürkçü
22- Torunu, Gireves oğlu Manik, altı yaşında
23- hane 10- … oğlu Kivork: orta boylu, kumral bıyıklı, 30 yaşında, rençber
24- Yeğeni, Agop oğlu Manik, yedi yaşında
Say Mahallesi
1- Hane 1- Davut oğlu Kivork: uzunca boylu, kır bıyıklı, 45 yaşında, çerçi
2- Oğlu Davut yedi yaşında
3- Diğer oğlu Avanis bir aylık
4- Hane 2- Kirkor oğlu manas: orta boylu, kara bıyıklı, 25 yaşında, kasap
5- Kardeşi, Kirkor oğlu Garabet: orta boylu, kara bıyıklı, 22 yaşında
6- Hane 3- Gavrik oğlu Azarya: orta boylu, sarı bıyıklı, 30 yaşında, çerçi
7- Oğlu Azarya oğlu Garabet, dört yaşında
8- Diğer oğlu, Azarya oğlu Arakil, bir aylık
9- Kardeşi, Gavrik oğlu Agop: orta boylu, kara sakallı, 45 yaşında
10- Hane 5-Diğer kardeşi, Gavrik oğlu Bağdasar, genç, 20 yaşında
11- Hane 4- Kürkçü Mihal oğlu Kivork: orta boylu, kara bıyıklı, 25 yaşında, kuyumcu
12- Kardeşi, Mihal oğlu Ağya, 12 yaşında
13- Hane 6- … oğlu Bedros: orta boylu, kara bıyıklı, 23 yaşında
14- Hane 7- Sarkis oğlu Bedros: uzun boylu, kara bıyıklı, 25 yaşında, kuyumcu
15- Garabet oğlu Asator: emmisi oğlu, orta boylu, kara bıyıklı, 22 yaşında
16- Kardeşi, Garabet oğlu Arya, ter bıyıklı, orta boylu, 18 yaşında
17- Diğer kardeşi, Garabet oğlu Madros: 14 yaşında
18- Hane 8- Mıgırdıç oğlu Argon: orta boylu, kır sakallı, 55 yaşında, papaz
19- Hane 9- Madros oğlu Markos: kısa boylu, aksakallı, 55 yaşında
20- Oğlu Arakil, orta boylu, ter bıyıklı, 19 yaşında
21- Diğer oğlu Madros 11 yaşında
22- Hane 10- Osid oğlu Çıfıt oğlu Nikos, sekiz yaşında çocuk
23- Hane 11- Kuyumcu Moses oğlu İstefan, yedi yaşında, çocuk
24- Babalığı, Avanis oğlu Agop: uzun boylu, kara bıyıklı, Bitlisli, 38 yaşında
25- Hane 12- Nazarı oğlu Agop: orta boylu, kara bıyıklı, 30 yaşında
26- Kardeşi, Nazari oğlu Argon, 16 yaşında
27- Hane 13- Acı oğlu Burgas: orta boylu, kara sakallı, 38 yaşında, papaz
28- Kiragos oğlu Kirkor: sekiz yaşında
29- Avak oğlu Delovit Uzun boylu, kara bıyıklı, 45 yaşında
30- Hane 14- Acı Sarkis oğlu Kirkor: orta boylu, kara bıyıklı, 28 yaşında, kalaycı
31- Kardeşi Sarkis oğlu Vartan, 18 yaşında genç
32- Yeğeni, Arakil oğlu Kirok, dört yaşında
33- Kuyumcu Bağdasar oğlu Atasor: 30 yaşında, berber
34- Hane 15- Bağdasar oğlu agop: kısa boylu, kır sakallı, 50 yaşında
35- Oğlu Nikos, orta boylu, kara bıyıklı, 22 yaşında
36- Diğer oğlu Sarkis, orta boylu, kara bıyıklı, 19 yaşında
37- Diğer oğlu garabet 10 yaşında
38- Diğer oğlu Parih altı yaşında
39- Diğer oğlu Argon bir yaşında.
(Kaynak: BOA-NFS-d-03462-00001/ 0022)
Mükremin Kızılca
https://www.karamandan.com/Mukremin_Kizilca-1845te_Karamanin_Hatip_ve_Say_Mahallelerinde_Yasayan_Ermeniler_-k139747.html
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