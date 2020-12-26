1845’te Karaman’ın Hatip ve Say Mahallelerinde Yaşayan Ermeniler!

Mükremin Kızılca

Karaman Merkez 1845 Yılı Zimmiyan Defteri: 4. bölüm.

1845 yılında Karaman merkezdeki Hatip Mahallesinde: 10 hanede 24, Say Mahallesinde 15 hanede 39 erkek nüfus olmak üzere iki mahallede 63 Ermeni vatandaş yaşamaktaydı.

Hatip Mahallesi

1- Hane1- Serub oğlu Garabet: kırca sakallı, orta boylu, 55 yaşında, boyacı

2- Hane 2- Papaz Rasil oğlu Bedros: uzunca boylu, kumral bıyıklı, 42 yaşında, kuyumcu

3- Oğlu Kivork 11 yaşında

4- Diğer oğlu Avanis altı yaşında

5- Diğer oğlu Masaki iki yaşında

6- Kardeşi oğlu, Mıgırdıç oğlu Rasil: orta boylu, kara bıyıkılı, 30 yaşında, kalaycı

7- Diğer kardeşi, Mıgırdıç oğlu Tanabos, altı yaşında

8- Diğer kardeşi, Mıgırdıç oğlu Bedros: iki yaşında

9- Hane 3- Sarkis oğlu Garabet: orta boylu, kır sakallı, 45 yaşında, kuyumcu

10- Yeğeni, Agop oğlu Sarkis: kısa boylu, kumral bıyıklı, 25 yaşında, kuyumcu

11- Hane 4- Kirkor oğlu Sarkis: Kirkor oğlu Sarkis: genç 18 yaşında, kara çırak, İçel’de olduğu.

12- Hane 5- Asator oğlu Avanis: orta boylu, ter bıyıklı, 20 yaşında, Attar

13- Yeğeni, Murad oğlu Açator: 17 yaşında genç, kalaycı

14- Hane 6- Dilhac oğlu Manik Deli Hıdır oğlu, uzun boylu, kara bıyıklı, 40 yaşında, kalaycı

15- Hane 7- Gabi oğlu Sarkis: orta boylu, kumral bıyıklı, 45 yaşında, İçel’de.

16- Oğlu Sarkis oğlu garabet, üç yaşında

17- Hane 8- Asator oğlu Sarkis: kısa boylu, kumral bıyıklı, 47 yaşında, maşatçı?

18- Oğlu Asator dört yaşında

19- Öğey oğlu, Arakil oğlu Gazer: 15 yaşında genç

20- Kivork oğlu Agop oğlu Konyalı oğlu: kısa boylu, kumral bıyıklı, … 30 yaşında

21- Hane 9- Hırabet oğlu Onan: orta boylu, kırca bıyıklı, 50 yaşında, kürkçü

22- Torunu, Gireves oğlu Manik, altı yaşında

23- hane 10- … oğlu Kivork: orta boylu, kumral bıyıklı, 30 yaşında, rençber

24- Yeğeni, Agop oğlu Manik, yedi yaşında

Say Mahallesi

1- Hane 1- Davut oğlu Kivork: uzunca boylu, kır bıyıklı, 45 yaşında, çerçi

2- Oğlu Davut yedi yaşında

3- Diğer oğlu Avanis bir aylık

4- Hane 2- Kirkor oğlu manas: orta boylu, kara bıyıklı, 25 yaşında, kasap

5- Kardeşi, Kirkor oğlu Garabet: orta boylu, kara bıyıklı, 22 yaşında

6- Hane 3- Gavrik oğlu Azarya: orta boylu, sarı bıyıklı, 30 yaşında, çerçi

7- Oğlu Azarya oğlu Garabet, dört yaşında

8- Diğer oğlu, Azarya oğlu Arakil, bir aylık

9- Kardeşi, Gavrik oğlu Agop: orta boylu, kara sakallı, 45 yaşında

10- Hane 5-Diğer kardeşi, Gavrik oğlu Bağdasar, genç, 20 yaşında

11- Hane 4- Kürkçü Mihal oğlu Kivork: orta boylu, kara bıyıklı, 25 yaşında, kuyumcu

12- Kardeşi, Mihal oğlu Ağya, 12 yaşında

13- Hane 6- … oğlu Bedros: orta boylu, kara bıyıklı, 23 yaşında

14- Hane 7- Sarkis oğlu Bedros: uzun boylu, kara bıyıklı, 25 yaşında, kuyumcu

15- Garabet oğlu Asator: emmisi oğlu, orta boylu, kara bıyıklı, 22 yaşında

16- Kardeşi, Garabet oğlu Arya, ter bıyıklı, orta boylu, 18 yaşında

17- Diğer kardeşi, Garabet oğlu Madros: 14 yaşında

18- Hane 8- Mıgırdıç oğlu Argon: orta boylu, kır sakallı, 55 yaşında, papaz

19- Hane 9- Madros oğlu Markos: kısa boylu, aksakallı, 55 yaşında

20- Oğlu Arakil, orta boylu, ter bıyıklı, 19 yaşında

21- Diğer oğlu Madros 11 yaşında

22- Hane 10- Osid oğlu Çıfıt oğlu Nikos, sekiz yaşında çocuk

23- Hane 11- Kuyumcu Moses oğlu İstefan, yedi yaşında, çocuk

24- Babalığı, Avanis oğlu Agop: uzun boylu, kara bıyıklı, Bitlisli, 38 yaşında

25- Hane 12- Nazarı oğlu Agop: orta boylu, kara bıyıklı, 30 yaşında

26- Kardeşi, Nazari oğlu Argon, 16 yaşında

27- Hane 13- Acı oğlu Burgas: orta boylu, kara sakallı, 38 yaşında, papaz

28- Kiragos oğlu Kirkor: sekiz yaşında

29- Avak oğlu Delovit Uzun boylu, kara bıyıklı, 45 yaşında

30- Hane 14- Acı Sarkis oğlu Kirkor: orta boylu, kara bıyıklı, 28 yaşında, kalaycı

31- Kardeşi Sarkis oğlu Vartan, 18 yaşında genç

32- Yeğeni, Arakil oğlu Kirok, dört yaşında

33- Kuyumcu Bağdasar oğlu Atasor: 30 yaşında, berber

34- Hane 15- Bağdasar oğlu agop: kısa boylu, kır sakallı, 50 yaşında

35- Oğlu Nikos, orta boylu, kara bıyıklı, 22 yaşında

36- Diğer oğlu Sarkis, orta boylu, kara bıyıklı, 19 yaşında

37- Diğer oğlu garabet 10 yaşında

38- Diğer oğlu Parih altı yaşında

39- Diğer oğlu Argon bir yaşında.

(Kaynak: BOA-NFS-d-03462-00001/ 0022)

Mükremin Kızılca

https://www.karamandan.com/Mukremin_Kizilca-1845te_Karamanin_Hatip_ve_Say_Mahallelerinde_Yasayan_Ermeniler_-k139747.html