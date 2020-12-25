Türk mallarına yasak

Türk mallarının ithalatına getirilen yasak 31 Aralık’ta yürürlüğe girecek

Ermenistan Devlet Gelir Komitesi, Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti’nin 20.10.2020 tarihli ve 1708-N sayılı kararın ekinde tanımlanan listede yer alan Türk menşeli malların, 31 Aralık’tan itibaren 6 ay süreyle ithal edilmesine ilişkin yasak getirilmiş olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır.

31 Aralık 2020 tarihine kadar ithal edilen eşyayla ilişkin, sadece ilgili tüm gümrük işlemlerinin bu yılın 31 Aralık tarihine kadar gerçekleştirilmesi, özellikle “Yurtiçi Tüketimine İzin Verme” gümrük usulü ile beyan edilmesi, ilgili gümrük vergilerinin ödenmesi halinde yasak uygulanmayacaktır.

Mallar belirtilen tarihe kadar satışa sunulmalıdır.

Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Gelir Komitesi, aşağıdaki malların ticaret belgelerinde menşe ülke hakkında bir not tutmaya ve mümkünse, gümrük idaresinin talebi üzerine menşe ülkesine ilişkin bir sertifika veya beyanname sunmaya davet etmektedir.

İthal yasağının, AB üyesi ülkeler de dâhil olmak üzere Türkiye, Gürcistan ve diğer tüm ülkelerden ithal edilen söz konusu tüm Türk menşeli ürünler için geçerli olduğu unutulmamalıdır.

Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Gelir Komitesi’nin, gümrük kontrol yerlerinde kurulu kameralar altında yapılacak fiziksel denetim dâhil olmak üzere, bu mallar üzerindeki gümrük kontrolünü yoğunlaştıracağı konusunda uyarıyoruz.

Ermenistan Devlet Gelir Komitesi, muhtemel ihlallerden kaçınmak için, Ermenistan Hükümeti’nin 20.10.2020 tarihli 1708-N kararı ile tanımlanan hükümle sıkı sıkıya uymaya çağırıyor.

Ermenistan Kamu Radyosu