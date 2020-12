Suriye’deki Hıristiyan Taifeleri Noel’i Ayinlerle Suriye, Halkı ve Ordusu İçin Dualarla Kutluyor – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

ŞAM – Suriye’deki Hıristiyan taifeleri, Sevgi ve Barış Elçisi Hz. İsa’nın (a.s) doğum günü olan Noel’i bu sabah kiliselerde ve ibadet yerlerinde ayinler ve dualar yaparak kutladı.

Antakya ve Şam’daki Tüm Doğu Süryani Ortodoks Patrikliğinde, “Aziz George Patriklik Katedrali”, Antakya ve Tüm Doğu ile dünyadaki Süryani Ortodoks Kilisesi’nin dünyadaki en büyük başkanı Patrik II. Mar Ignatius Efram başkanlığında bir ilahi ayin düzenlendi.

Ayine, Şam’daki Patrik Vekili, Başpiskopos Matta El-Huri, Gençlik ve Hristiyan Yetiştirme Patrik Vekili, Başpiskopos Jacques Yakub ve Şam Ermeni Ortodoks Başpiskoposu Armaş Nalbandian’ın katıldığı ve Şam Patriği Suriyeli Koro Mar Efram’in görev aldığı Ayin’de Patrik’e yardım etti.

Patrik II. Efram, mübarek Noel’in anlamlarını anlattığı ziyafetle ilgili bir vaaz verdi ve şöyle dedi: “Noel mesajı tek kelimeyle özetlenebilir,”Emmanuel” yani, yaşadığımız imtihanlar karşısında Tanrı bizimle birlikte. Bu dünyayı yaratan Tanrı, her sıkıntı ve zorlulardan kurtulmak ve zafere ulaşmak için yanımızdadır.

Patrik II. Efram, bu yılki Noel’i kutlarken, Suriye halkının, adaletsiz zorlayıcı ekonomik önlemler ve dünyayı kasıp kavuran Koronavirüs salgını da dahil olmak üzere bir takım zorluklardan muzdarip olduğunu, ancak bunlara katlanmak ve onları ele almak zorundayız, milyonlarca insan enfekte olduğunda ortadan kaybolmaya neden olan bu salgın için dua etmemiz gerektiğine işaret etti. İşsizlikten birçok sorunun ortaya çıkması, ekonomik kriz ve Noel’in anlamları bizi ihtiyacı olan herkese yardım etmeye motive etmelidir” dedi.

Patrik II. Efram, “Medeniyetin beşiği Şam’dan tüm dünya halklarına Allah’tan sağlık ve bereket dileyerek dualarımızı ve selamlarımızı gönderiyor, dünyanın her yerindeki kilisemizin oğullarına sevgi ve içten tebrikler gönderiyoruz. Başta sayın Cumhurbaşkanı Beşşar Esad, Suriye ordusunun çocukları, Müslümanları ve Hristiyanları olmak üzere, Suriye’nin çocuklarını korumak için Allah’a dua ediyoruz. Bizi terörizmden korumak ve kahraman şehitlerin ruhlarına merhamet etmek, yaralıları iyileştirmek, göçe zorlanan herkesi ülkesine, Suriye’ye geri döndürmek için gayret gösteren tüm yardımcı güçleri korumasını diliyoruz” dedi.

Suriye ve Lübnan’daki Evanjelik Sinod Başkanı, Şam’daki Ulusal Evanjelik Kilisesi’nde Papaz Boutros Zaour’un başkanlık ettiği İlahi Ayin düzenlendi.

Ayine Suriye ve Lübnan’daki Evanjelik Cemaati Yüksek Konseyi Başkan Yardımcısı Rahip Samuel Hanna da katıldı.

Rahip Zaour konuşmasında Sevgi ve Barış Elçisi Hz. İsa Mesih’in doğuşunun yüce anlamlarına odaklandı ve şunları söyledi: “Enkarnasyon ve diriliş ruhu, ülkemizin yaşadığı bu zor koşullarda bizi parlak bir umut ve sevgiyle yaşamaya itiyor, özellikle de cesur ordumuzun elde ettiği tüm veriler, başarılar ve zaferler siyah bulutun bu ülkenin üzerinden kalkacağına işaret ettiğini gösteriyor, inananlar olarak bizler, halkımızın ülkesine, değerlerine ve birliğine bağlılığını güçlendireceği parlak bir yarını dört gözle bekliyoruz” dedi.

Papaz Zaour şöyle devam etti: “Bu Suriye halkı ve bu gururlu ve kararlı bir Suriye ve tarih, Suriye’yi yok etmek amacıyla ne kadar iğrenç komplo ve ucuz manevralar yapıldığına tanıklık ediyor, ancak bizi caydıramadı ve Tanrı’dan başka hiç kimseye boyun eğmedik, ulusal birliğimizi ve güçlü birliğimizi, güçlü birliğimize bağlı kalarak ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.

Rahip Zaur, Tanrı’yı ​​Suriye’yi, ordusunu ve liderini korumaya, onu tüm uluslararası komplolara karşı desteklemeye, şehitlere merhamet etmeye, yaralıları ve acılarını iyileştirmeye, kederliyi teselli etmeye ve güvenli, kararlı ve istikrarlı bir Suriye’yi korumaya çağırdı.

Sırasıyla Papaz Samuel Hanna, Tanrı’yı ​​tüm Suriye’de güvenliği ve istikrarı yeniden sağlamaya ve eskiden olduğu gibi müreffeh ve barışçıl yola dönmeye çağırdı.

Birçok ilde kiliselerde ve ibadet yerlerinde ayinler ve dualar yapıldı, ardından Noel vaazları ve sevgi ve barış Elçisi olan Mesih’in doğumunun yüce anlamlarını içeren vaazlar edildi.

SANA