Piskopos Kusa: SuriyeHalkının Birliği ve Direnişiyle Teröre Karşı Zafer Sağladı – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

KAHİRE – İskenderiye Piskoposu Ermeni Katolikleri Başpiskoposu Krikor Kusa, Suriye’nin terörizmi mağlup ettiğini belirterek, kendi egemenliğinin ve halkının tüm dünyaya kararlılığı ve savunması için bir model teşkil ettiğini söyledi.

Başpiskopos Krikor, dün akşamki Noel Ayini’nin ardından SANA’nın Kahire muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye’nin teröre karşı zaferinin, ülkelerinin maruz kaldıkları karşısında halkının birliği ve Suriye topraklarına getirdiği istikrar sayesinde geldiğini açıkladı..

Başepiskopos Krikor, Suriye’nin tek tanrılı dinlerin beşiği, bir arada yaşama, sadakat ve bağlılığın ülkesi olduğuna, sevgi ve barış elçisi Hz. İsa’nın öğretilerinin başlatıldığı yer olduğuna dikkat çekti.

Başpiskopos Krikor, Ayin sırasında tüm Suriye’ye güvenlik ve istikrarın sağlanması ve tüm dünyada barışın hakim olması için dua etti.

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