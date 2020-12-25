Paşinyan: Muhalefetle erken seçimi görüşebilirim

Ermenistan’da Başbakan Paşinyan’ın istifası talebiyle gösteriler sürerken Paşinyan 2021’de erken seçim konusunu muhalefetle görüşebileceğini söyledi.

Karabağ Savaşı’nı sona erdiren anlaşmayı imzalamasından sonra Ermenistan’da göstericiler ve muhalefet partileri, Başbakan Paşinyan’ın istifası talebiyle 10 Kasım’dan bu yana gösteriler düzenliyor.

Bugün facebook hesabından bir mesaj yayınlayan Paşinyan, şunları söyledi:

“Halkın ülkenin kaderini özgür iradesiyle belirlemesi gerekiyor ve ben Başbakan olarak bu iradenin ifadesinin garantörü olarak kendimi görüyorum.

Ben de başbakanlık görevinden ayrılmaya hazırım ama ancak, halkın kararı ile görevden ayrılabilirim.

İnsanlar bana güvenlerini yeniden tesis ederse, bu zor dönemde Ermenistan Cumhuriyeti’nin lideri olarak hizmet etmeye devam etmeye hazırım.

Tüm bu soruların cevaplarını almanın tek bir yolu var, o da erken parlamento seçimlerinin yapılması.

Yukarıda belirtilenlere dayanarak, parlamento güçlerini ve ilgili parlamento dışı güçleri 2021’de erken parlamento seçimlerinin yapılmasıyla ilgili istişarelere davet ediyorum. ”

Paşinyan mesajında ayrıca şu ifadelere de yer verdi:

“Başbakan’ın istifasını isteyen muhalefetin gösterilerinin halk tarafından desteklenmediği açık.

Muhalefet, muazzam mali ve medya kaynaklarına sahipti ayrıca, mitingler ve protestolar düzenlemek için geniş fırsatları olduğundan halkın desteğini oluşturmak için de fırsatlara sahipti, ancak halkın desteğini sağlamakta başarısız oldu, meydanlarda gösterici sayısı az.

Ayrıca Hükümet’in iktidarını şiddetle sürdürdüğünü de kimse söyleyemez. Aksine, yetkililer yumuşak davranmakla suçlanıyor.

Ancak bu, benim ve siyasi ekibimizin halkın önünde sorumluluk üstlenme taahhüdünü hiçbir şekilde değiştirmez. Başbakanlığın koltuğuna tutunmadım, ama halkın bana verdiği yetkiyi da ihmal edemem.”

Paşinyan Karabağ Savaşı’nı bitiren ve Azerbaycan’a Karabağ’da toprak iadesi öngören anlaşmayı imzalamasından sonra ülkede parlamento içi ve parlamento dışı muhalefet tarafından sert biçimde eleştiriliyor. Paşinyan ise anlaşmanın imzalanmaması durumunda çok daha fazla can kaybına uğranacağını ifade ederken, kendisini protesto edenlerin büyük bölününün ‘eski rejim’in unsurları olduğunu söylüyor.

Agos