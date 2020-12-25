Papa Francis’in Instagram hesabı, yine bir bikini modelinin fotoğrafını beğendi

Brezilyalı bir modelin yarı çıplak bir fotoğrafını içeren benzer bir olayla ilgili Vatikan’ın soruşturma başlatmasının üzerinden birkaç hafta geçmişken, sosyal medya kullanıcıları yine Papa Francis’in Instagram hesabının bir bikini modelinin müstehcen bir fotoğrafını “beğendiğini” gördü.

Sosyal medyada dolaşan fotoğraflar, Papa’nın onaylı hesabının şeffaf, siyah bir mayo içindeki OnlyFans mankeni Margott Foxx’un fotoğrafındaki “beğenisini” gösteriyor.

Çıplak içeriğiyle popüler aboneli OnlyFans web sitesinin modeli olan ve kendine “meme kraliçesi” diyen manken, “Papa fotoğrafımı beğendi, demek ki cennete gideceğim” diye şaka yaptı.

Papa’nın fotoğraftaki sözde “beğenisini” gösteren ekran görüntüleri sosyal medyada bazı kullanıcıların şakaları eşliğinde dolaşırken, mankenin hesabı gizli olduğu için beğeninin kaldırılıp kaldırılmadığı teyit edilemedi.

Ruhani liderin genelde Papalıkla ilgili görüntü ve konuşmaların fotoğraf ve videolarını paylaşmak için kullanılan hesabının “beğenisi”, model tarafından ilk kez kasımda bildirilmişti. Fakat beğeniye dair atılan bir tweet’in 22 Aralık sonrası viral olmasının ardından olay basının dikkatini çekti.

Kasımda Brezilyalı model Natalia Garibotto, ruhani liderin hesabı Garibotto’nun okul üniformasından esinlenen, çorap ve pantolon askıları içindeki müstehcen bir fotoğrafını beğenince “Papa’nın resmi hayır duasını” almıştı.

Brezilyalı manken o dönemde Barstool Sports’a “Annem popomun fotoğraflarından nefret ediyor olabilir ama Papa çift kez tıklıyor” diye şaka yapmıştı.

Vatikan fotoğrafın nasıl beğenildiğini öğrenmek için soruşturma başlattığını bildirmiş ve “O ‘beğeninin’ Kutsal Makam’dan geldiği ihtimalini eleyebiliriz ve açıklama için Instagram’a dönüldü” demişti. “Beğeni” bir gün sonra kaldırılmış ama ekran görüntüleri viral olmuştu.

Papa’nın resmi Instagram hesabının 7,5 milyon takipçisi var ama takip ettiği kimse yok. Papa’nın sosyal medya hesapları bir ekip tarafından yönetiliyor, yani “beğeniler” ekip üyelerinden birine de ait olabilir.

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Independent Türkçe için çeviren: İrem Oral

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