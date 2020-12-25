Mardin’de Noel ayini yapıldı

Mardin’deki tarihi Kırklar Kilisesi’nde, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyularak Noel ayini düzenledi.

Mardin’de, Süryani din görevlilerinin aldığı karar neticesinde Noel için ayin yapıldı. Merkez Artuklu ilçesindeki Kırklar Kilisesi’nde Covid-19 tedbirleri altında gerçekleştirilen ayine, sosyal mesafe kuralı doğrultusunda sınırlı sayıda kişi katıldı.

AA’nın haberine göre Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz’ün yönettiği ayinde, mumlar yakılarak dilekler tutuldu, dünyanın huzura kavuşması ve koronavirüsten kurtulması için Süryanice ve Türkçe ilahiler, dualar okundu.

Başpapaz Akyüz, Covid-19’a yakalandığı için ayine katılamayan Mardin ve Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen’in mesajını okudu.

Ayinin ardından görevliler, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak bayramlaştı, mum yakıp dua etti.

Akyüz, Süryaniler için çok önemli bir bayrama girdiklerini, bu kapsamda tedbirlere uyarak ayin düzenlediklerini söyledi.

Her yıl kilisede cemaatin dolup taştığını ancak bu yıl çok az kişinin katılımıyla ayin yapıldığını belirten Akyüz, “Bir yıldan beridir devam eden bu bulaşıcı hastalık, insanları evlerine hapsetti. Birçok kişi vefat etmiştir. Birçok kişi hastanelerde yatmaktadır. Bu kötü hastalığın dünyadan, ülkemizden, bölgemizden kalkması için dualar ettik.” diye konuştu.

BirGün Gazetesi