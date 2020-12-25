İsrail ile uzlaşma? – Ermenistan Kamu Radyosu

İsrail ile uzlaşma?

Aliyev İsrail ile Türkiye’yi uzlaştırmaya mı çalışıyor?

“Walla News”, İsrail kaynaklarına dayanarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in İsrail ile Türkiye’yi uzlaştırmaya çalıştığını bildirdi.

İsrail ve Türkiye, Artsakh’a yönelik saldırı sırasında Azerbaycan’a askeri yardım sağlamıştı.

Buna yanıt olarak Bakü, ilişkileri son yıllarda görülmemiş seviyelerde gerileyen iki ülkeye yardım teklifinde bulundu.

İsrailli kaynaklar Walla News’e, Aliyev ve Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Ankara’nın Yahudi devletiyle ilişkilerini görüştüğünü söyledi.

Ermenistan Kamu Radyosu