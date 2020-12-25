Fotoğraflarla dünyadan Noel kutlamaları

Dünyanın dört bir yanından Hristiyanlar, İsa Peygamber’in doğum günü olarak kabul edilen 25 Aralık gününü, yani Noel’i kutluyor.

Noel’de, koronavirüs salgını sebebiyle bu yıl geçtiğimiz yıllara kıyasla daha az insan bir araya geldi.

Sosyal mesafenin korunduğu ve maskenin de mecburiyet olduğu dünyanın dört bir yanındaki kutlamalarda kameralara yansıyan görüntüler şöyle:

Fotoğraf altı yazısı, Papa, vaazında Noel’in insanların kendileri için üzülmek yerine diğerlerinin huzuru için çaba göstermesi anlamına geldiğini söyledi.

İsa Peygamber’in doğumgünü olarak kabul edilen 25 Aralık günü, ayrıca Doğuş Bayramı ya da Milat Yortusu gibi isimlerle de anılıyor.

Ermeni Ortodoks Kilisesi ise İsa Peygamber’in doğumunu 6 Ocak günü kutluyor.

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-55444220