Ermenistan, Rusya’nın İsrail’i

Ermenistan, Kafkasya’da Rusya’nın İsrail’i olmalı

BDT İşleri, Avrasya Entegrasyonu ve Yurttaşlarla İlişkiler Komitesi Birinci Başkan Yardımcısı Konstantin Zatulin, Rusya Ermenileri Birliği tarafından düzenlenen bir görüşme sırasında belirttiğine göre, eski Ermenistan Başbakanı Vazgen Sarkisyan, Ermenistan’ın Kafkasya’da, Rusya’nın İsrail’i olması gerektiğini söylerdi.

“Biz, bu rolü yerine getiriyor muyuz? Her konuda değil”,- diye ekledi.

Zatulin’e göre, her halükarda, Rusya’nın onlarca kez savaştığı ve Kırım’ı Rusya’ya, Suriye’yi ise Suriye’ye ait olarak tanımayan Türkiye’nin artan iştahı hesaba katılmalıdır.

“Bunun bizim savaşımız ve bizim sorunumuz olmadığı fikri, Rusya’da giderek daha tehlikeli bir halde artmaktadır.

Örneğin Ermenilerin yenilgisinden memnun olan Maksim Shevçenko gibi insanlar var.

Ben halk düşmanlarına seslenmiyorum, fakat bizi yanıltan insanları tanımalıyız.

Önce Rusya’nın bu süreçlerde yer almaması gerektiğini söylediler ve şimdi Karabağ’daki Rus barış güçlerinin varlığını memnuniyetle karşılıyorlar”,- dedi Rus milletvekili.

Ermenistan Kamu Radyosu