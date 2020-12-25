Ermenistan Ombudsmanı Ermeni esirlerin dönüş sürecini desteklemek için Moskova’da bulunuyor

Ermenstan Ombudsmanı Arman Tatoyan çalışma ziyareti çerçevesinde Rusya’nınn başkenti Moskova’da bulunuyor.

Kendi Facebook sayfasından yaptığı açıklamada Tataoyan ziyaretin esas amacının Azerbaycan’da bulunan Ermeni esirlerin ülkelerine geri dönüşnü sağlamak sürecine katkıda bulunmaktır.

Ermenistan ombudsamanı çok hassas konu olduğundan dolayı ziyaret ve görüşmelerle ilgili ayrıntılar aktarmıyacağını da dile getirdi.

Hatırlanacağı üzere 27 Eylül tarihinde Azerbaycan ve Türkiye Artsakh Cumhuriyeti’ne karşı (Karabağ) saldırıya geçti. Bu saldırıyla patlak veren savaş 10 Kasım tarihinde Ermenistan, Rusya ve Azerbaycan tarafından imzalanan ortak ateşkes bildirisiyle sona erdi. Bu bildiride esirlerin takası için de ayrı bir nokta yer aldı. Esirlerin takas süreci cesetlerin takas sürecinden sonra başladı, fakat henüz tamamlanmadı.

ERMENİ HABER AJANSI