Ermenistan, koronavirüs açısından iyi durumda

Ermenistan, ikinci koronavirüs dalgasına çok daha iyi hazırlanmıştı

Başbakan Nikol Paşinyan’ın talebi üzerine Sağlık Bakanı Arsen Torosyan, hükümet oturumunda koronavirüsle ilgili durumu sundu.

Bakan 23 Aralık’ta 702 yeni koronavirüs vakası olduğunu belirtti.

“Yaklaşık iki haftadır, hastanede yatmayı bekleyen bir hastamız olmadı.

Üstelik bazı hastaneleri normal faaliyetlerine döndürmeye başladık, tabii ki her zaman tekrar koronavirüs ile başa çıkmaya hazır olarak.

Bu mantıkla gelişmeleri takip ediyoruz, salgın önleme kurallarına uymaya çağırıyoruz”,- dedi Torosyan ve artık insanların odaları daha az havalandırdığını, riskin büyük olduğunu, ek çaba sarf edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Nikol Paşinyan, ülkemizin ikinci koronavirüs dalgasına çok daha hazırlıklı olduğunu vurguladı.

“İlk dalga sırasında, çoğu siyasallaşmış, çok sayıda eleştiri vardı.

Ermenistan’da koronavirüs vakalarının ne kadar kötü yönetildiğini görmek için bize çeşitli örnekler gösterildi, ancak ülkelerin aynı durumda olacağı ve bunun sadece bir zaman ve program meselesi olduğu tahminimiz gerçekleşti.

Zirvede olduğumuzda neredeyse sıfır olan ülkeler vardı.

Şimdi bazılarının rakamları bizi geçti, diğerleri de kaçınılmaz olarak geçecek”,- dedi Başbakan.

Arsen Torosyan ise Ermenistan’da ölüm oranının çok düşük olduğunu ve % 1,5 oranında dalgalandığını, birçok gelişmiş ülkede ise bu rakamın % 7-8 ile % 10 arasında değiştiğini kaydetti. “Ermenistan’daki ölüm oranı her zaman uluslararası ortalamanın altında olmuştur.

En kötü zamanlarda % 2’yi geçmedi ve şimdi daha da düşük.

İyileşen kaç kişinin olduğu çok önemli.

Bu anlamda çok iyi bir konumdayız”,- dedi bakan.

Ermenistan Kamu Radyosu